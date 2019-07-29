Pakistan’da Güney Kıbrıs’taki Koleje Atıfta Bulunan İnsan Ticareti Ofisi

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 (.): Pakistan’da, Güney Kıbrıs’taki bir kolejin ismini kullanan ofisinin, insan ticareti faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta berber olarak çalışmak isteyen genç bir Pakistanlının, bu ofisin tuzağına düştüğünü yazdı.

Gazete, genç Pakistanlının, Güney Kıbrıs’ta berber olarak çalışmak için, kolej adına çalışan yine Pakistan uyruklu Hüseyin ve Nasir isimli Güney Kıbrıs’ta kalan iki kişiye, 8 bin Euro ödediğini, ancak kendisine ilk önce işçi-ev hizmetlisi olarak çalışacağı daha sonra berberlik yapacağının söylendiğini belirtti.

Habere göre Pakistanlı genç Güney Kıbrıs’a geldiği zaman ev hizmetlisi olarak çalışacağı yönde sözleşme imzaladı ancak Orunda’daki bir mandıraya gönderildi.



Pakistanlı genç, 3 gün boyunca yemek yemeden burada kalırken daha sonra patates toplamak için Baf’a gönderildi.Pakistanlının daha sonra parasının geri verilmesi için Hüseyin ve Nasir’e talepte bulunduğunu ancak bu talebin ret edildiğini yazan gazete, Pakistanlıdan, Güney Kıbrıs’ta kalabilmesi adına bir Romanyalı ile evlenmesi için de 5 bin Euro daha istendiğini belirtti.Habere göre olay üzerine Pakistanlı genç olayı polise bildirirken verdiği ifadede, kendisinin ve Pakistan’daki ailesinin tehdit edildiğini de söyledi.Gazete Hüseyin ve Nasir isimli iki Pakistanlının tutuklandığını ve yargılanacakları 16 Eylül’e kadar mahkemenin tutukluluk emri verdiğini yazdı.

(FK/ŞEB)

