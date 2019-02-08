Özersay’ın Maronit açılımı konusundaki açıklamaları rum basınında

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, “Maronit açılımı” konusunda dün Havadis gazetesinde yer alan açıklamaları bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.



Fileleftheros gazetesi haberi “Maronitler Konusunu Yeniden Gündeme Getiriyorlar-Özersay Haziran’a Kadar Maronit Köylerine Dönüş Sözü Verdi- İşgal Altındaki Karpaşa Köyünde 18 Evi Tamir Ediyorlar- Kormacit Modeli- Musas: Özersay’ın Söyledikleri Olumlu” başlıklarıyla yayımladı.



Özersay’ın açıklamalarının yanı sıra, Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki Temsilcisi Yannakis Musas’ın açıklamasına yer veren gazetede yer alan haberde, Kıbrıs Türk makamlarıyla genel olarak Maronitlerle ilgili konular hakkında temas halinde olduklarını ifade eden Musas, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın söylediklerini, doğru olmaları halinde, olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.



Musas, köylerini ziyaret edebilmeleri için, yolların veya kiliselerin tamir edilmesi gibi, bazı alt yapı çalışmaları yapılmasına dair bir çaba olduğunu kaydetti.



Kormacit köyünde şu an 300 kişinin yaşadığını da belirten Musas, bunlardan 100’ünün Rumlar tarafından “mahsurlar” olarak nitelendirilen ve KKTC’de yaşamının sürdüren Maronitler, geriye kalan 200 kişinin de “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin yeniden yerleşim planı temelinde köye dönenler olduğunu ekledi.



Alithia gazetesi ise habere ilk sayfasından ve iç sayfadan “Maronitlerin Dönüşü- İşgal Altındaki Köylere Yeniden Yerleşim İçin Çalışmalar İlerliyor- Kormacit Modeli İzlenecek” başlıklarıyla geniş yer verdi.



Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki Temsilcisi Yannakis Musas, bu gazeteye de yaptığı açıklamada, yalnızca Maronit köylerine geri dönüş konusunda değil, şu an bu köylerde kalan ve “mahsurlar” olarak nitelendirilen kişilerin yaşam koşullarıyla alakalı olarak da Kıbrıs Türk makamlarıyla temas içerisinde olduklarını söyledi.



Musa, buna paralel olarak, Maronit toplumunun gelişmeleri takip ettiğini ve daha fazla bilgilendirme için beklemede olduğunu da sözlerine ekledi.



Haber, Politis gazetesinde “Üç Aya Karpaşa’ya”, Haravgi’de ise “Maronitlerin Yeniden Yerleşimi” başlığıyla yer buldu.

