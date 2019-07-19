Özersay Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamada bulundu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Sigma” televizyon kanalına açıklamada bulunduğu ve “Kıbrıs’ta federal bir çözüm için uygun koşulların olmadığını” söylediği savunuldu.

Politis gazetesi: “Fikirlerini Kıbrıslı Rum Liderlerle Gayrı Resmi Görüştü – Kudret Özersay Kıbrıs Sorununda ‘Pandora’nın Kutusu’nu’ Açmak İstiyor – Federasyon Çözümünü ‘Gömüyor’” başlıkları altında verdiği haberinde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Sigma” televizyon kanalına röportaj verdiğini belirtti.

Özersay’ın söz konusu röportajında, “eğer taraflar müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi için gayrı resmi görüşme gerçekleştirmek istiyorlarsa, buna karşı olduğunu” açıkça dile getirdiğini savunan gazete, “tarafların, temelin ne olacağını ve devamında aynı vizyonun olup olmayacağını görüşecek olmaları durumunda gayrı resmi beşli konferansı destekleyeceğini” söylediğini aktardı.

Habere göre Özersay, “Kıbrıs’ta federal çözüm için uygun şartların olmadığını” ileri sürerek, “iki devletin işbirliği şekline ilişkin görüşlerini Kıbrıslı Rum siyasilerle gerçekleştirdiği gayrı resmi görüşmelerde dile getirdiğini” vurguladı.

Haberde, “Asıl sorunun, Kıbrıslı Rumların değişiklikleri kabullenmelerinde değil uluslararası toplumun tutumu olduğunu” ifade ettiği belirtilen Özersay'ın, “bazı şeylerin kamuoyu önünde tartışılamayacağını, en azından ilk başta gayrı resmi diyalog ve görüşmenin gerekli olduğunu, bu yüzden bazen BM’yle aynı odada olmanın faydalı olmadığını” kaydettiği vurgulandı.

