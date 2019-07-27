Otları yakmak isterken hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta 67 yaşındaki bir kadın, kuru otları yakmak isterken çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.
Rum polisinin olayı araştırmayı sürdürdüğü, kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği vurgulandı.
Güney Kıbrıs’ta 67 yaşındaki bir kadın, kuru otları yakmak isterken çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta 67 yaşındaki bir kadın, kuru otları yakmak isterken çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.
Rum polisinin olayı araştırmayı sürdürdüğü, kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği vurgulandı.