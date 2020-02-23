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Osadchiy: “Uluslararası hukuk ilkeleri korunmalı”

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olarak tüm taraflara, uluslararası hukuk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları, şiddet tehditlerinden kaçınmaları ve anlaşmazlıkların çözümünü istemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Osadchiy: “Uluslararası hukuk ilkeleri korunmalı”

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olarak tüm taraflara, uluslararası hukuk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları, şiddet tehditlerinden kaçınmaları ve anlaşmazlıkların çözümünü istemeleri yönünde çağrıda bulundu.

23 Şubat 2020 Pazar 11:54
Osadchiy: “Uluslararası hukuk ilkeleri korunmalı”
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Fileleftheros gazetesine söyleşi veren Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’nin, ülkesinin; ABD’de kısa bir süre önce onaylanan, Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve enerji konularındaki yasaya ilişkin duyduğu endişeyi dile getirdiğini yazdı.
Habere göre Osadchiy, ülkesinin duyduğu endişenin, ilgili yasanın bazı öngörüleri olduğuna, yasanın, Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki herhangi bir “olumsuz faaliyetini” inceleme altına almayı öngördüğüne dikkati çekti.
Osadchiy, Rus savaş gemilerinin, Rum limanlarına girişinin yasaklanması talebinden de söz ederken, tüm ülkelerle ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi gidişatındaki Rum dış politikasının siyasi çatışmalar temelinde değişmemesi temennisinde bulundu.
İleriki aylarda Güney Kıbrıs ile Rusya arasında karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirileceği Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rusya’ya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ise Güney Kıbrıs’a geleceğinin hatırlatılması üzerine Osadchiy, Rusya’da her yıl kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Anastasiadis’e yönelik davetinin, Anastasiadis tarafından kabul edildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Ada’ya olası ziyaret gerçekleştirmesi konusunda ise Osadchiy, bu yönde planlar bulunduğunu, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Lavrov ile sürekli diyalog halinde olduğunu söyledi.

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Doğu Akdeniz’deki faaliyetler konusunda Osadchiy, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki ve daha geniş alanda Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirtirken, Doğu Akdeniz’deki istikrarı gerek bölgesel gerekse kendi ulusal güvenlikleri için önemli bir unsur olarak gördüklerini ifade etti.
Osadchiy, bu çerçevede tüm taraflara uluslararası hukuk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları, şiddet tehditlerinden kaçınmaları ve anlaşmazlıkların çözümünü istemeleri yönünde çağrıda bulundu.
“Bölgedeki gerginliğin azaltılmasının en iyi şeklinin, Kıbrıslıların kendi çıkarlarına yansıyacak olan Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözümün bulunması olacağını” söyleyen Osadchiy, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için de iki toplumlu müzakere sürecinin yeniden başlaması gerekliliğinden söz etti.
Osadchiy bir başka soru üzerine, Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin, Rusya’nın Güney Kıbrıs’a olan tavrını etkilemeyeceğini de ifade etti.


 

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Son Güncelleme: 23.02.2020 15:45
Anahtar Kelimeler:
Stanislav Osadchiy
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