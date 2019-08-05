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Oruç Reis Bekleniyor

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : Rum basını, Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemilerinin Akdeniz’de faaliyette bulunmaları beklenen bölgelere ilişkin varsayımlara yer verdi.

Oruç Reis Bekleniyor

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : Rum basını, Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemilerinin Akdeniz’de faaliyette bulunmaları beklenen bölgelere ilişkin varsayımlara yer verdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
Oruç Reis Bekleniyor

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : Rum basını, Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemilerinin Akdeniz’de faaliyette bulunmaları beklenen bölgelere ilişkin varsayımlara yer verdi.
Fileleftheros gazetesi, “Deniz Kuvvetleri Oruç Reis’i Bekliyor – Fatih’in Batısında ve Yunan Kara Sularında Hareket Etmesi Bekleniyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin ikinci sismik araştırma gemisi “Oruç Reis”in,  “Fatih Sondaj Gemisi”nin batısında ve ileri sürdükleri “Yunan karasularında” yer alan bölgede hareket edeceğine dair bir beklentinin olduğunu yazdı.
Gazete, Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’e inme emri alması durumunda Fatih sondaj gemisinin “batısında” yer almasının beklendiğini, bu bilgilere karşın Fatih’in “birkaç mil uzağına”, yani tek yanlı ilan edilen Kıbrıs MEB’ine gelme ihtimalinin de olduğunu öne sürdü.

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Gazete, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un, Oruç Reis gemisinin Yunan karasularına girmesi durumunda tepkisiz kalınmayacağı şeklindeki bir açıklamasını da yansıttı.
(SB/HA)     
 

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