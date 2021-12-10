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Omicron varyantının Güney Kıbrıs’a gelmesi an meselesi

Koronavirüsün “Omicron” varyantının Güney Kıbrıs’a gelmesinin an meselesi olduğu ifade edildi.

10 Aralık 2021 Cuma 13:30
Omicron varyantının Güney Kıbrıs’a gelmesi an meselesi

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum tarafındaki “Kıbrıs Üniversitesi” Biyoloji Bilimleri Profesörü Dr. Leondios Kostrikkis, konuyla ilgili açıklamasında “Omicron” varyantının kapıda olduğunu ve ne yapılırsa yapılsın ve hangi önlem alınırsa alınsın bunun ülkeye girişinin engellenemeyeceğini söyledi.
Söz konusu varyantın henüz hiçbir numunede tespit edilmediğini de dile getiren Kostrikkis, hazırlığını yapması ve hastanelerin de dolmaması için devlete zaman tanınması amacıyla, başarabilecekleri şeyin bunun ülkeye gelişinin geciktirilmesi olduğunu dile getirdi.
Yoğun bakımda geçirilen her tedavi gününün 1200-1300 Euro maliyeti olduğunu da dile getiren Kostrikkis, kişilerin aşılanmamaları durumunda, yoğun bakıma girme konusunda daha çok olasılıkları olduğunu bilmeleri gerektiğine de işaret etti.
Gazete başka bir haberinde ise, evinde koronavirüs karantinasında bulunan ve geçtiğimiz Çarşamba günü oğlu tarafından ölü bulunan 52 yaşındaki kadının, korona virüse bağlı zatürre sebebiyle hayatını kaybettiğini yazdı.


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MASKE YÜZÜNDEN OTOBÜS ŞOFÖRÜNE YUMRUK
Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Güney Kıbrıs’ta, geçtiğimiz Çarşamba akşamı maskesiz bir şekilde otobüse binen 30 yaşındaki bir şahsın, otobüs şoförünün kendisinden maskesini takmasını istemesi üzerine şoförü yumrukladığını, ardından da taş fırlatarak otobüste 2 bin 600 Euro’luk maddi hasar meydana gelmesine neden olduğu belirtildi.
Gazete söz konusu kişinin tutuklandığını ve mahkemeye sevk edildiğini ekledi.
                           
 

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Son Güncelleme: 10.12.2021 14:39
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