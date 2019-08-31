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Ömeriye Camii’nin bakımı konulu toplantı gerçekleştirilecek

Güney Lefkoşa’da bulunan Ömeriye Camii’nin bakımı konusunun ivedilik içerdiği, bu çerçevede Rum İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıkları ile Lefkoşa Rum Belediyesi’nin Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirecekleri bildirildi.

Ömeriye Camii’nin bakımı konulu toplantı gerçekleştirilecek

Güney Lefkoşa’da bulunan Ömeriye Camii’nin bakımı konusunun ivedilik içerdiği, bu çerçevede Rum İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıkları ile Lefkoşa Rum Belediyesi’nin Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirecekleri bildirildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:11
Ömeriye Camii’nin bakımı konulu toplantı gerçekleştirilecek

Güney Lefkoşa’da bulunan Ömeriye Camii’nin bakımı konusunun ivedilik içerdiği, bu çerçevede Rum İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıkları ile Lefkoşa Rum Belediyesi’nin Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirecekleri bildirildi.
Haravgi gazetesi, Güney Lefkoşa’da bulunan Ömeriye Camii’nin gerek güvenlik gerekse camiyi kullananların sağılığı açısından ivedilikle tamir edilmesi gerektiğini, bu çerçevede Rum İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıkları ile Lefkoşa Rum Belediyesi’nin Pazartesi günü bir toplantı yaparak konuyu ele alacaklarını yazdı.

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Gazete, Lefkoşa Rum Belediyesi’nin, caminin onarımı ihalesinin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi ve onarımın ivedilikle sürdürülmesini istediğini, Bayındırlık Bakanlığı’nın ise, caminin bakımının yapılabilmesi için önce camiyi kullanan kişilerin ibadetlerini yerine getirebilecekleri başka bir yer bulunması gerektiği görüşünü taşıdığını aktardı.

 

Son Güncelleme: 31.08.2019 14:00
Anahtar Kelimeler:
Ömeriye Camii Güney Lefkoşa
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