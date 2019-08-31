Ömeriye Camii’nin bakımı konulu toplantı gerçekleştirilecek

Güney Lefkoşa’da bulunan Ömeriye Camii’nin bakımı konusunun ivedilik içerdiği, bu çerçevede Rum İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıkları ile Lefkoşa Rum Belediyesi’nin Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirecekleri bildirildi.
Haravgi gazetesi, Güney Lefkoşa’da bulunan Ömeriye Camii’nin gerek güvenlik gerekse camiyi kullananların sağılığı açısından ivedilikle tamir edilmesi gerektiğini, bu çerçevede Rum İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıkları ile Lefkoşa Rum Belediyesi’nin Pazartesi günü bir toplantı yaparak konuyu ele alacaklarını yazdı.
Güney Lefkoşa’da bulunan Ömeriye Camii’nin bakımı konusunun ivedilik içerdiği, bu çerçevede Rum İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıkları ile Lefkoşa Rum Belediyesi’nin Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirecekleri bildirildi.