Öğrenciler Rum Eğitim Bakanlığı’na Yürüdü

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Rum öğrencilerin örgütlü bulunduğu POFEN ve PSEM’in dün sınav sistemini ve burs miktarlarını protesto etmek amacıyla Rum Eğitim Bakanlığı’na yürüdükleri bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, öğrencilerin bakanlığa daha verimli ve özlü diyalog kurma çağrısı yaptıklarını kaydederken, Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’in, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, bu eylemin, gelişmekte olan diyaloga hiçbir katkı yapmadığını ifade ettiğini yazdı.



(GE/FEZ)





