Öğrenciler Otobüsü Ateşe Verdi.

Lefkoşa, 28 Mart 19 (.): Baf’ta öğrenciler, okul otobüsünü ateşe verdi, Limasol’da bir büfeye silahlı soygun düzenlendi.

Politis’in haberine göre, Polemi Ortaokulu’ndan aldığı öğrencileri Yolu ve Strumbi köylerine götüren otobüs şoförü, bazı öğrencileri güvenle indirdikten sonra otobüsün arka koltuklarında kağıt tutkalları tutuşturularak yangına sebebiyet verildiğini gördü. Öğrenciler tarafından çıkarılan yangın sonucu arka koltukta küçük çaplı hasar meydana geldi. Şoför otobüste kalan öğrencileri almaları için ailelerine haber verdi ardından da otobüsü karakola çekerek şikayetçi oldu.

BÜFE SOYGUNU

Aynı gazeteye göre Larnaka’da da dün sabaha 04.00 sularında cadde üzerindeki bir büfeye giren yüzü maskeli iki kişi, ellerindeki bıçakla korkuttukları 59 yaşındaki büfe sahibini etkisiz hale getirerek kasadaki 480 Euro’yu çalıp kaçtı.

(ŞA/ŞEB)

