Öğrenci öğretmenleri ve okul arkadaşını darp etti



Larnaka’daki bir teknik lisede öğrenim gören 18 ve 17 yaşlarındaki iki gencin kavgası, bir öğrenci ve iki öğretmenin darp edilmesiyle sonlandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Larnaka’daki bir teknik lisede yaşları 18 ila 17 olan iki öğrencinin kavgaya tutuştuklarını, kavgayı ayırmaya çalışan iki öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencinin, 18 yaşındaki öğrenci tarafından darp edildiklerini yazdılar.

İki öğretmen ve öğrencinin durumlarının ciddi olmadığı, 18 yaşındaki gencin ise psikolojik muayeneden geçirileceği de haberde yer aldı.

