OCCRP, Anastasiadis’in eski hukuk bürosu hakkındaki belgeleri yayınladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eskiden ortağı olduğu hukuk bürosunun 2006-2013 yılları arasında Rus kara parasının aklanması olaylarında yer aldığını iddia eden Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project -OCCRP) kuruluşu, Rum yönetiminden gelen yalanlamalar üzerine, iddialarını kanıtlayan belgeleri internet sayfasından yayımladı.

Politis gazetesi, “Başkan Zan Altında – OCCRP Ukio Bankas’ın Verilerini Yayımladı” başlığı altında geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eskiden ortağı olduğu hukuk bürosunun 2006-2013 tarihleri arasında yaşanan Rus zenginlerin kara paralarının aklanması olaylarına karıştığı iddialarını ortaya atan OCCRP kuruluşunun önceki gün konuya ilişkin yeni bir duyuru yaptığını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in eski hukuk bürosunun Rus kara paralarının aklanmasına karıştığı iddialarının Rum hükümet yetkililerince reddedilmesinin ardından OCCRP kuruluşunun, Rus kara paralarının aklanmasına karışan şirketlerin ve Anastasiadis’in eski hukuk bürosunun bunlarla ilişkilerini belgelerle ortaya koyduğunu belirtti.

OCCRP kuruluşunun internet sitesinde yer alan belgelere ayrıntısıyla yer veren gazete, tüm bunlara karşın Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Anastasiadis’in herhangi yasadışı bir işe müdahil olmadığını söylemeyi sürdürdüğünü aktardı.

Gazete, AKEL’in ise söz konusu iddialar hakkında net bir açıklama beklediğini, bu talebini dün Milletvekili Eleni Mavru aracılığıyla yinelediğini de vurguladı.