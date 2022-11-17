Nuris İngiltere'deki Etkinlikte Mülteci Sorunundan Söz Etti

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, İngiltere’deki Güney Kıbrıs Yüksek Komiserliği tarafından düzenlenen KKTC’nin kuruluşunun kınanması etkinliğinde mülteci sorunundan söz etti.

Fileleftheros gazetesine göre İçişleri Bakanı Nuris, göçmenlerin geçişine ilişkin yeni yöntemler konusundaki endişesini dile getirdi.

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İtalya ve Malta’nın düzensiz göçmenlerin “karaya çıkışları” konusunda yaptığı ortak açıklamanın neden olduğu tepkilerin sorulması üzerine Nuris, ilk kabul ülkelerinin, düzensiz göçmenler için olası Avrupa karaya çıkma noktalarını teşkil etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Nuris, ticari geminin düzensiz göçmen taşıması çabasıyla, Batı Akdeniz’deki olay nedeniyle MED 5’in yaptığı ortak açıklamanın, insan tacirlerinin tercih ettiği yeni yöntemlere ilişkin ilk kabul ülkeleri olan üye ülkelerin endişe ifadesini teşkil ettiğini ifade etti.

Nuris açıklamasında ayrıca, bunun da, Güney Kıbrıs’ın denizde tehlike yaşayan göçmenlerin kurtarılması konularındaki tüm uluslararası anlaşmaları ve sözleşmeleri uygulamamayı kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtti.