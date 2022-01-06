banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: “Yüz yüze eğitimin devamlılığını sağlamak hepimizin elinde”
Okullarda tarama yapılıyor
Ataoğlu iddialı
Ataoğlu iddialı
KTAMS'dan açıklama
KTAMS'dan açıklama
Arıklı ve YDP için son şans…
Arıklı ve YDP için son...
banner405
Flaş Haber
KKTC'de rekor vaka!
Kapat

Nuris Fransa’dan mülteciler konusunda yardım istedi

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin’den, Fransa’nın Fransızca konuşan Afrika ülkelerine, mültecilerin ülkelerine yeniden gönderilmeleri konusunda aracılık etmesi için yardım istediği bildirildi.

06 Ocak 2022 Perşembe 14:40
Nuris Fransa’dan mülteciler konusunda yardım istedi

Fileleftheros gazetesi, Nuris’in Darmanin’e mektup göndererek, şu anda Güney Kıbrıs’ta yasadışı olarak ikamet eden mültecilerin ülkelerine geri gönderilebilmesi için Fransa’dan, Fransızca konuşan Afrika ülkeleriyle iletişim yollarını açması talebinde bulunduğunu yazdı.
Haberde, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında son zamanlarda birkaç kez bu konuda fikir teatisi yapıldığı ve Güney Kıbrıs’ın yaşadığı sorunun anlaşıldığı ifade edildi.

banner341
Gazete, öte yandan 450 Pakistan uyruklu şahsın kendi rızalarıyla ülkelerine yeniden gönderilmeyi beklediğini; ancak Pakistan makamlarından yanıt gelmemesinden ötürü prosedürlerin tıkandığını kaydetti.

 

banner360
Son Güncelleme: 06.01.2022 15:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rumca gazeteler yarın yayınlanmayacak
Rumca gazeteler yarın yayınlanmayacak
Hloraka’da “su bardaktan taştı”
Hloraka’da “su bardaktan taştı”
Guterres Unfıcyp’in görev süresinin altı ay daha uzatılmasını istedi
Guterres Unfıcyp’in görev süresinin altı ay daha uzatılmasını istedi
Güney Kıbrıs’ta 5 bin 202 yeni vaka, 4 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 5 bin 202 yeni vaka, 4 can kaybı
Güneyde koronavirüse karşı yeni önlemler açıklandı
Güneyde koronavirüse karşı yeni önlemler açıklandı
Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli yaşıyor
Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli yaşıyor
Ada genelindeki Akdeniz foku sayısı 19’a yükseldi
Ada genelindeki Akdeniz foku sayısı 19’a yükseldi
Rumlar KKTC bankalarını para aklama mı yoksa yüksek faiz için mi istiyor?
Rumlar KKTC bankalarını para aklama mı yoksa yüksek faiz için mi istiyor?
Jeoradar ve dronelarla kayıplar için araştırma yapılacak
Jeoradar ve dronelarla kayıplar için araştırma yapılacak
Anastasiadis, Fransa AB Dönem Başkanlığı hakkında konuştu
Anastasiadis, Fransa AB Dönem Başkanlığı hakkında konuştu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim