Nuris Fransa’dan mülteciler konusunda yardım istedi

Fileleftheros gazetesi, Nuris’in Darmanin’e mektup göndererek, şu anda Güney Kıbrıs’ta yasadışı olarak ikamet eden mültecilerin ülkelerine geri gönderilebilmesi için Fransa’dan, Fransızca konuşan Afrika ülkeleriyle iletişim yollarını açması talebinde bulunduğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında son zamanlarda birkaç kez bu konuda fikir teatisi yapıldığı ve Güney Kıbrıs’ın yaşadığı sorunun anlaşıldığı ifade edildi.





