Nuris AB’den ortak mülteci politikası istiyor

Politis gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in önümüzdeki hafta AB İçişleri Bakanları Gayrı Resmi toplantısına katılacağını, toplantıda, AB’nin kaçak mülteci sorunu konusunda ortak bir politika belirlemesi ve bu politikanın sözde kalmayarak uygulamaya da geçirilmesi gerektiği mesajını vereceğini yazdı.

Söz konusu toplantıya, AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da katılacak olmasının, Fransa’nın konuya verdiği önemi gösterdiğini vurgulayan gazete, haberin devamında ise toplantıya ilişkin Nuris’in gazeteye verdiği söyleşiyi aktardı.

Nuris, Güney Kıbrıs gibi, mülteci akınlarıyla ilk elden karşılaşmak zorunda olan AB sınır ülkelerinin yükünün gerek maddi yardımlar gerekse diğer yöntemlerle hafifletilmesi gerektiğini belirterek bu konudaki görüşlerini toplantıda gündeme getireceğini vurguladı.





