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Nuris AB’den ortak mülteci politikası istiyor

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Avrupa Birliği’nin (AB) kaçak mülteci sorunu konusunda ortak bir politika belirlemesi ve böyle bir işbirliğinin de sözde kalmaması gerektiğini ifade etti.

31 Ocak 2022 Pazartesi 10:45
Nuris AB’den ortak mülteci politikası istiyor

Politis gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in önümüzdeki hafta AB İçişleri Bakanları Gayrı Resmi toplantısına katılacağını, toplantıda, AB’nin kaçak mülteci sorunu konusunda ortak bir politika belirlemesi ve bu politikanın sözde kalmayarak uygulamaya da geçirilmesi gerektiği mesajını vereceğini yazdı.
Söz konusu toplantıya, AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da katılacak olmasının, Fransa’nın konuya verdiği önemi gösterdiğini vurgulayan gazete, haberin devamında ise toplantıya ilişkin Nuris’in gazeteye verdiği söyleşiyi aktardı.
Nuris, Güney Kıbrıs gibi, mülteci akınlarıyla ilk elden karşılaşmak zorunda olan AB sınır ülkelerinin yükünün gerek maddi yardımlar gerekse diğer yöntemlerle hafifletilmesi gerektiğini belirterek bu konudaki görüşlerini toplantıda gündeme getireceğini vurguladı.

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Gazete ayrıca, AB Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdür Yardımcısı Beate Gminder’in yarın Güney Kıbrıs’a giderek mülteci konusunu ele alacak temaslar gerçekleştireceğini de aktardı.

 

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Son Güncelleme: 31.01.2022 11:19
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