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Norveçli Kaptan, Sözde Rum “meb’inde” Yasadışı Araştırma Yaptığı Gerekçesiyle Tutuklandı

Lefkoşa, 22 Şubat 19 : 1872 yılında batan “Napried” gemisinin parçalarını arayan Norveçli kaptanın, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde yasadışı araştırma yaptığı gerekçesiyle Rum polisi tarafından tutuklandığı bildirildi.

Norveçli Kaptan, Sözde Rum “meb’inde” Yasadışı Araştırma Yaptığı Gerekçesiyle Tutuklandı

Lefkoşa, 22 Şubat 19 : 1872 yılında batan “Napried” gemisinin parçalarını arayan Norveçli kaptanın, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde yasadışı araştırma yaptığı gerekçesiyle Rum polisi tarafından tutuklandığı bildirildi.

22 Şubat 2019 Cuma 12:05
Norveçli Kaptan, Sözde Rum “meb’inde” Yasadışı Araştırma Yaptığı Gerekçesiyle Tutuklandı

Lefkoşa, 22 Şubat 19 : 1872 yılında batan “Napried” gemisinin parçalarını arayan Norveçli kaptanın, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde yasadışı araştırma yaptığı gerekçesiyle Rum polisi tarafından tutuklandığı bildirildi.
Politis gazetesi, “Napried” gemisinde, ünlü antik eser kaçakçısı Luigi Palma di Cesnola tarafından çalınan Kıbrıs antik eserlerinin bulunduğunu ve Beyrut’tan yola çıkan geminin, büyük bir yangın sonucu Akdeniz’de battığını yazdı.
Gazete, Norveçli kaptanla birlikte bir Amerikalı’nın da tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
(GE/SEL)
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