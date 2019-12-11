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Norveçli şirketten Rum yönetimine LNG konusunda ara çözüm önerisi

Güney Kıbrıs’a doğal gaz tedarik edilmesiyle ilgili yeni bir önerinin, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 7’inci Enerji Sempozyumu çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e elden teslim edildiği haber verildi.

Norveçli şirketten Rum yönetimine LNG konusunda ara çözüm önerisi

Güney Kıbrıs’a doğal gaz tedarik edilmesiyle ilgili yeni bir önerinin, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 7’inci Enerji Sempozyumu çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e elden teslim edildiği haber verildi.

11 Aralık 2019 Çarşamba 10:11
Norveçli şirketten Rum yönetimine LNG konusunda ara çözüm önerisi

Güney Kıbrıs’a doğal gaz tedarik edilmesiyle ilgili yeni bir önerinin, Rum Yönetimi’nin DEFA aracılığıyla, Rum Elektrik İdaresi AİK’in ihtiyaçları için, Vasiliko’daki yeniden gazlaştırma tesislerinin kullanım amaçlı olarak teslim edilmesinin öngörüldüğü 2022 yılında değil de, 2020 yılı içerisinde sıvılaştırılmış doğal gaz ithal edebilmesi için tamamlayıcı ve ara bir öneri teşkil ettiği belirtildi.
Rum Hükümeti ile Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi’nin (DEFA) sıvılaştırılmış doğal gazın Vasiliko’da depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesine ilişkin altyapıların inşa edilmesi için China Petroleum Pipeline Engineering Limited’le sözleşme imzalanabilmesine dair girişimlerde bulunuyor.
Politis gazetesi “Norveçlilerden LNG Konusunda Ara Çözüm” başlıklı haberinde, elindeki bilgilere dayanarak, önerinin Anastasiadis’e, Norveçli “Hoegh LNG” şirketi adına Rum Hidrokarbon Birliği Başkanı Andis Varosiotis tarafından teslim edildiğini yazdı.
Norveçli şirketin, doğal gazın yeniden gaz haline getirilmesine (FSRU) ilişkin yüzer birimlerden oluşan bir filoya sahip olduğunu ve Rum Yönetimi’ne dilediği süre için yüzer bir birim kiralamak istediğini kaydeden gazete, aynı bilgilerin, Anastasiadis’in öneriyi, incelenmesi için Rum Enerji Bakanlığı’na gönderdiğini belirtti.

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Gazeteye göre, Rum Hidrokarbon Birliği Başkanı Andis Varosiotis ise gazeteye açıklamasında, Norveçli Hoegh LNG şirketinin önerisinin, devletin Vasiliko’daki doğal gaz altyapılarıyla ilgili planlamalarının iptal edilmesini amaçlamadığını söyledi.
Norveçli şirketin, doğal gazın yeniden gaz haline getirilmesine ilişkin kiralanmış yüzer tesisi, anlaşmanın imzalanmasından 6 ay içerisinde DEFA’ya teslim etmeyi taahhüt ettiğini de kaydeden gazete, doğal gazın satın alınması sorumluluğunun ise DEFA’ya ait olacağını yazdı.
Haberde, Norveçlilerin önerisinin esasında, Vasiliko’daki kalıcı doğal gaz altyapılarının inşasının gelişme halinde olacağı yaklaşık iki yıllık süre içerisinde, Güney Kıbrıs’ın doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladığı da ifade edildi.
Varosiotis, Norveçlilerinin önerisinin, FSRU’nun (yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi) kiralanması, bunun VTTV şirketinin Vasiliko’daki mevcut iskelesine bağlanmasına ilişkin gerekli değişikliklerin yapılması, doğal gazı taşıyacak olan boruların kıyıya döşenmesi, aynı zamanda yüzer tesisin yılda 35 milyon Euro karşılığında yönetilmesi ve işletilmesini öngördüğünü ekledi.
                 

Son Güncelleme: 11.12.2019 14:03
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Lng Konusu
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