Noble Energy Akel’i bilgilendirdi



Fileleftheros gazetesi, AKEL ile Noble Energy arasındaki görüşmeye, AKEL heyetinden Polit Büro üyesi Neoklis Silikiotis, Noble Energy heyetinden ise Doğu Akdeniz Bölgesel Konular Sorumlusu Todd Watkins ile NobleEnergy Kıbrıs Müdürü Vance Greene ve Kleopatra Kitti’nin katıldığını yazdı.

Habere göre görüşmede Noble Energy, İsrail, Mısır, Ürdün’den olan bölgesel hidrokarbon kalkınması ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 12’inci parselde yer alan Afrodit yatağının kalkınmasıyla ilgili hazırlıklarda sağlanan ilerleme konusunda bilgilendirme yaparken, bu konularda görüş alış verişinde de bulunuldu.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Afrodit İle 2025’te Bölgesel Doğal Gaz Piyasasında” başlığı altında verirken görüşmenin yanı sıra Noble Energy’nin bölgedeki faaliyetlerine yer verdi.



Gazete yıl başından itibaren Leviathan yatağından Mısır ve Ürdün’e yönelik doğal gaz satışının başladığını, Noble Energy’nin önerisinin ise Afrodit yatağından ticari açıdan faydalanılması aracılığıyla bölgesel piyasaya Güney Kıbrıs’ın da-2025’de gerçekleşmesi beklenen - dahil edilmesi yönünde olduğunu yazdı.

AİK’TEN DOĞAL GAZ ALT YAPILAR ŞİRKETİNE DAHİL OLMAYA RET

Öte yandan Alithia gazetesi “Doğal Gazın Getirilmesine Bloke-Elektrik Akımı Ucuzlamayacak” başlıklı haberinde Rum Elektrik İdaresi (AİK) Yönetim Kurulu’nun, Devlet Doğal Gaz İşletmesi’nin (DEFA) yan şirketi olan “Doğal Gaz Alt Yapıları Şirketi”ne (ETİFA) dahil olmayı ret etmesinin tüketicilere ve ekonominin bütünü için “acı verici” olduğunu yazdı.

Gazete sonuç olarak doğal gaz tedarikinin sağlanmaması durumunda elektrik akımının da ucuzlamayacağını belirtti.

Gerekli alt yapıların inşasını üstlenecek ETİFA’nın, doğal gaz ithalatı için kurulduğunu belirten gazete AİK’in ETİFA’ya dahil olmayı ret etmesinin AİK sendikalarının ve bir grup personelin tepkisinden kaynaklandığını da yazdı.



