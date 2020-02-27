banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113080
ALTIN
326.633
DOLAR
6.1673
STERLİN
7.9411
EURO
6.7473
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Bu da seçim bereketi!
Bu da seçim bereketi!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!

Noble Energy Akel’i bilgilendirdi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyetinin, Noble Energy heyeti ile bir araya geldiği belirtildi. 

Noble Energy Akel’i bilgilendirdi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyetinin, Noble Energy heyeti ile bir araya geldiği belirtildi. 

27 Şubat 2020 Perşembe 09:07
Noble Energy Akel’i bilgilendirdi
banner337


Fileleftheros gazetesi, AKEL ile Noble Energy arasındaki görüşmeye, AKEL heyetinden Polit Büro üyesi Neoklis Silikiotis, Noble Energy heyetinden ise  Doğu Akdeniz Bölgesel Konular Sorumlusu Todd Watkins ile NobleEnergy Kıbrıs Müdürü Vance Greene ve Kleopatra Kitti’nin katıldığını  yazdı. 
Habere göre görüşmede Noble Energy, İsrail, Mısır, Ürdün’den olan bölgesel hidrokarbon  kalkınması ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 12’inci parselde yer alan Afrodit yatağının kalkınmasıyla ilgili hazırlıklarda sağlanan ilerleme konusunda bilgilendirme yaparken, bu konularda görüş alış verişinde de bulunuldu.
Haravgi gazetesi ilgili haberi “Afrodit İle 2025’te Bölgesel Doğal Gaz Piyasasında” başlığı altında verirken görüşmenin yanı sıra Noble Energy’nin bölgedeki faaliyetlerine yer verdi. 

banner317
Gazete yıl başından itibaren Leviathan yatağından Mısır ve Ürdün’e  yönelik doğal gaz satışının başladığını, Noble Energy’nin önerisinin ise Afrodit yatağından ticari açıdan faydalanılması aracılığıyla bölgesel piyasaya Güney Kıbrıs’ın da-2025’de gerçekleşmesi beklenen - dahil edilmesi yönünde olduğunu yazdı.

AİK’TEN DOĞAL GAZ ALT YAPILAR ŞİRKETİNE DAHİL OLMAYA RET 
Öte yandan Alithia gazetesi “Doğal Gazın Getirilmesine Bloke-Elektrik Akımı Ucuzlamayacak” başlıklı haberinde Rum Elektrik İdaresi (AİK) Yönetim Kurulu’nun, Devlet Doğal Gaz İşletmesi’nin (DEFA) yan şirketi olan “Doğal Gaz Alt Yapıları Şirketi”ne (ETİFA) dahil olmayı ret etmesinin tüketicilere ve ekonominin bütünü için “acı verici” olduğunu yazdı.
Gazete sonuç olarak doğal gaz tedarikinin sağlanmaması durumunda elektrik akımının da ucuzlamayacağını belirtti. 
Gerekli alt yapıların inşasını üstlenecek ETİFA’nın, doğal gaz ithalatı için kurulduğunu belirten gazete AİK’in ETİFA’ya dahil olmayı ret etmesinin AİK sendikalarının ve bir grup personelin tepkisinden kaynaklandığını da yazdı.


 

banner335
Son Güncelleme: 27.02.2020 12:35
Anahtar Kelimeler:
Noble Energy Akel Bilgilendirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB Komisyonu Güney Kıbrıs ekonomisi konusunda uyardı
AB Komisyonu Güney Kıbrıs ekonomisi konusunda uyardı
Geçiş kapılarında koronavirüs denetimleri artırılıyor
Geçiş kapılarında koronavirüs denetimleri artırılıyor
Anastasiadis’in Bulgaristan temasları sürüyor
Anastasiadis’in Bulgaristan temasları sürüyor
AB’den Türkiye aleyhine ilk yaptırım uygulmasının kabulü bekleniyor
AB’den Türkiye aleyhine ilk yaptırım uygulmasının kabulü bekleniyor
Rum Sağlık Bakanı Yoannu: “Virüsler sınır tanımaz”
Rum Sağlık Bakanı Yoannu: “Virüsler sınır tanımaz”
Güney’de Kalan Kıbrıs Türk Mallarında İkamet Eden Göçmenler Endişeli
Güney’de Kalan Kıbrıs Türk Mallarında İkamet Eden Göçmenler Endişeli
Rum kesiminde terör zanlısını serbest bıraktılar
Rum kesiminde terör zanlısını serbest bıraktılar
Güney Kıbrıs’a dördüncü kumarhane açıldı
Güney Kıbrıs’a dördüncü kumarhane açıldı
AKEL'den Mustafa Denizer'e ödül
AKEL'den Mustafa Denizer'e ödül
Fransa ile yeni tatbikat…
Fransa ile yeni tatbikat…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim