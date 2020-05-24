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Nikos Nuris: “daha Fazla Dayanamayız”

Lefkoşa, 24 Mayıs 20 (.): Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Güney Kıbrıs’ın mülteci yüküne daha fazla dayanamayacağını çünkü Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi cephe hattındaki ülkelerde siyasi sığınma taleplerinin ülke nüfusunun yüzde 1’ini aşmıyor olmasına karşın Güney Kıbrıs’ta bu oranın yüzde 3,8 olduğunu söyledi.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:15
Nikos Nuris: “daha Fazla Dayanamayız”
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Lefkoşa, 24 Mayıs 20 (.): Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Güney Kıbrıs’ın mülteci yüküne daha fazla dayanamayacağını çünkü Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi cephe hattındaki ülkelerde siyasi sığınma taleplerinin ülke nüfusunun yüzde 1’ini aşmıyor olmasına karşın Güney Kıbrıs’ta bu oranın yüzde 3,8 olduğunu söyledi.

Fileleftheros’a verdiği söyleşide, Güney Kıbrıs’a ulaşan düzensiz mültecilerin yüzde 80’inin Türkiye’den yola çıktığını ve KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtiğini savunan Nuris, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a “belirli bir plan dahilinde, çeşitli milliyetlerden mülteci ihraç etmekte olduğunu” da iddia etti. Nuris AB’nin dayanışma ve etkinlik konularındaki tavrından da hayal kırıklığı belirtti.

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Nikos Nuris, Güney Kıbrıs’ın KKTC sınırının gözlenip kontrol edilmesi için Sivil Savunma gönüllüleri veya RMMO seferileriyle benzeri kişileri kullanmayı düşünüp düşünmediği sorusuna karşılık “dekonfrantasyon hattının korunması, devletin güvenliği açısından çok yüksek öneme sahiptir. Bakanlığımız hali hazırda polise önemli sayıda, özel polis izni de olan av korucusu ve Sivil Savunma personeli sağlayarak bu çabaya katkıda bulunuyor” yanıtını verdi.

Yunanistan-Türkiye sınırındaki gibi bir durum yaşanırsa bununla başa çıkmak için hazırlanmış bir plan olup olmadığı sorulan Nuris, “Meriç’tekine benzer bir olağanüstü durumla başa çıkmamız gerekirse elbette bir planımız var” dedi. Nuris, şunları ekledi:

“Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin elinde, Yunanistan’daki kadar caydırma kuvvetleri yoktur bu yüzden böyle bir durumda uluslararası destek ve yardıma ihtiyacımız olacak. Tam da bu yüzden ülkemizin kolay girilen ve kolay kabul eden ülke görüntüsüne son vermek için (mülteci) akımı yönetmede görüntümüzü değiştirmeye çalışıyoruz.”

(ŞA/FEZ)

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