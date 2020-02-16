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Nikolas Papadopulos “Her Türlü Taksim Düşüncesine Karşıyız”

“DİKO’NUN OLMADIĞI HİÇBİR HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAZ. DİKO, BİR SONRAKİ HÜKÜMETTE OLACAK”

Nikolas Papadopulos “Her Türlü Taksim Düşüncesine Karşıyız”

“DİKO’NUN OLMADIĞI HİÇBİR HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAZ. DİKO, BİR SONRAKİ HÜKÜMETTE OLACAK”

16 Şubat 2020 Pazar 11:31
Nikolas Papadopulos “Her Türlü Taksim Düşüncesine Karşıyız”

“DİKO’NUN OLMADIĞI HİÇBİR HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAZ. DİKO, BİR SONRAKİ HÜKÜMETTE OLACAK”
DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, her türlü taksim düşüncesine karşı olduklarını belirterek, Rum siyasi sahnesinin belirleyicisinin DİKO olacağını ve DİKO’nun katılmadığı hiçbir hükümet değişikliğinin yapılamayacağı mesajını verdi. 
Papadopulos’la yaptığı söyleşiyi  “DİKO Bir Sonraki Hükümette Olacak”  başlığıyla aktaran Fileleftheros gazetesi, DİKO’nun olmadığı hiçbir hükümet değişikliği yapılamayacağını iddia ederek, partisinin, içinde bulunulan dönemde ve gelecek yıllarda belirleyici ve öncü rol oynayacağını söyledi.
DİSİ ve AKEL’in DİKO’ya ihtiyaçları olduğunu bilmelerine rağmen bu partiyi (liderlerinin TV’de canlı yayındaki tartışma programından) dışladıklarını kaydeden Papadoulos, DİKO ile seçimlere dönük işbirliği yapmak niyeti ve isteği olan herhangi bir partiyle işbirliği yapabileceklerini de anlatı. 

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Nikolas Papadopulos, bir soruya karşılık Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in münhasır ekonomik bölgenin bölünmesi olasılığının araştırılması talimatı verdiği bilgisinin kendisine ulaşmadığını söyledi. 
Anastasiadis’in 2 Ocak 2018 tarihli açıklamasıyla bizzat açtığı bu konunun çok ciddi olduğunu söyleyen Papadopulos, “O günkü açıklamasıyla aslında MEB’i kendisi böldü” ifadesini kullandı. Papadopulos, özetle şunları söyledi:
“Bu, iki devlet çözümüyle ilgili düşünce veya görüşmeleriyle ilgili bir dizi haberle birlikte düşünüldüğünde, Kıbrıs Rum tarafının itibarına ve müzakereciliğine büyük zarar veren bir konudur ve elbette Ulusal Konsey’in oy birliğiyle kararlaştırdığı değişmez tezlere de terstir.  Her halükarda biz DİKO olarak taksime dair her türlü düşünceye veya fikre karşıyız. Bu, gerek toprakta gerekse MEB’te böyledir. 

 

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Son Güncelleme: 16.02.2020 14:55
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