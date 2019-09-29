New York Görüşmeleri...

“EKİM’DE ÜÇLÜ, KASIM’DA BEŞLİ KONFERANS”

Lefkoşa, 29 Eylül 2019 : Rum basını, BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta Kıbrıs sorununa ilişkin gerçekleşen temasların pazartesi günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yapacağı görüşmeyle tamamlanmasının öngörüldüğünü, Türk tarafının gayriresmi beşli konferans ısrarına karşın Guterres’in, önce referans şartlarında uzlaşılmasında ısrarcı olmasının beklendiğini iddia etti.

Kathimerini gazetesi: “Üçlü Ekim, Beşli Kasım’da” başlığı altında verdiği haberinde, Türk tarafının, “referans şartlarının güçlü bir siyasi eşitlik mesajı içermesi” konusundaki ısrarı karşılığında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, aynı güçlü değinmeyi “Garantiler ve Güvenlik” konusunda talep etmesi olasılığından söz etti.

Gazete, Türk tarafının, doğrudan gayrı resmi bir beşli konferans gerçekleştirilmesi talebi karşısındaysa BM Genel Sekreteri Guterres’in ise, tarafların en azından referans şartlarında uzlaşıya varmış olmalarında ısrarcı göründüğünü iddia ederek, “En olası senaryonun ise, Guterres’in iyi niyet raporunu sunacağı 15 Ekim öncesinde, Kasım ayında gayriresmi beşli konferans gerçekleştirilmesi öngörüsüyle, bir üçlü zirve davetinde bulunması” olduğunu öne sürdü.

Gazete, Guterres’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e, bir konferans öncesinde hazırlığın iyi yapılması ve en azından özlü müzakereler yapılacağı konusunda emin olunması adına referans şartlarında uzlaşıya varılmış olması yönündeki isteğini ilettiğini de aktardı.



Politis gazetesi ise: “Üçlü Görüşme Yarın Netleşecek – Guterres Akıncı’yla Görüşmesi Sonrasında Karar Verecek – Guterres Sürecin Devamına Hazır – Üçlü Mümkün Ancak Özlü Anlaşma Mümkün Değil” başlıkları altında manşetten verdiği haberinde, Türkiye’nin doğrudan gayrı resmi beşli konferansın yapılması ve ardından referans şartlarının belirlenmesini talep etmesine karşın, Guterres’in ilk olarak üçlü görüşme ve ardından beşli konferans yapılması görüşünde olduğunu savundu.New York’ta son bir haftadır yaşanan gelişmeler ve yapılan görüşmelere ayrıntılı şekilde yer veren gazete, Kıbrıs Rum tarafının, “referans şartlarında uzlaşı sağlanmasının önündeki engelin Kıbrıs Türk tarafı değil Türkiye olduğu mesajını net bir şekilde ilettiğini”, Guterres’in ise bu konuda kesin kararını vermek için Akıncı’yla yapacağı görüşmeyi beklediğini iddia etti.Haberde, Guterres’in, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının istemesi durumunda, önceden belirlendiği şekliyle sürece devam etme arzusunda olduğu öne sürüldü.(SB/HÖ)