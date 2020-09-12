Neofitu Telekonferans Aracılığıyla Weber İle Görüştü

Lefkoşa, 12 Eylül 20 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, telekonferans aracılığıyla Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber ile Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ’den yapılan açıklamaya dayanarak, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber ile gerçekleştirdiği görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ve ileri sürdükleri “Türkiye’nin saldırganlığının yarattığı gerginliği” ele aldığını yazdı.

Habere göre Neofitu ayrıca Weber’e, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde olanlar ile “Maraş’ın kolonize edilmesi tehditleri” konusunda da bilgi verdi.

Neofitu görüşme sırasında ayrıca AB’nin “Türkiye’nin saldırganlığına devam etmesi” halinde buna yaptırımlarla yanıt vermesi ve bu yaptırımların bir bedele sahip olması gerektiğinden de söz etti.

Neofitu, Maraş ile Türkiye’nin faaliyetlerinin Avrupa Parlamentosu’nda ele alınmasını da istedi.

Weber ise görüşmede, ileri sürülen “Türkiye’nin kabul edilemez davranışı” karşısında Neofitu’nun yanı sıra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e yönelik verdiği desteğini yineledi.

(FK/HA)