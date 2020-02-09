banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121015
ALTIN
303.746
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7468
EURO
6.5994
Bir Akıncı Manifestosu
Bir Akıncı Manifestosu
Örtülü belası!
Örtülü belası!
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi nesne mi?
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi...

Neofitu Mayıs Ayından Sonra Yeni Girişim Olacağı İddiasında Bulundu

KİPİRANU: ANASTASİADİS’İ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ

Neofitu Mayıs Ayından Sonra Yeni Girişim Olacağı İddiasında Bulundu

KİPİRANU: ANASTASİADİS’İ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ

09 Şubat 2020 Pazar 10:31
Neofitu Mayıs Ayından Sonra Yeni Girişim Olacağı İddiasında Bulundu

KİPİRANU: ANASTASİADİS’İ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ

Lefkoşa, 9 Şubat 20 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Mayıs ayından yılsonuna kadarki sürede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni bir girişim gerçekleşeceğine inandığını belirtti.

Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Cuma gecesi Güney Lefkoşa’da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptıklarını belirtti.

Habere göre Neofitu konuşmasında özetle, Mayıs ayından yıl sonuna kadarki sürede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni bir girişimin başlayacağına inandığını belirtirken bu tarihe kadar herkesin kendi hatalarını kabul etmesi ve yeni bir sayfa açması gerektiğini ifade etti.

banner317
Neofitu ayrıca, AB’nin iki devletli bir çözümü veya bir konfederasyonu asla kabul etmeyeceği iddiasında bulunarak iki toplumlu iki kesimli federasyondan başka çözüm şeklinin olamayacağını savundu.

Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümünü istemediği yönündeki iddiaların ise gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü.

Aynı etkinlikte konuşmacı olarak yer alan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, “durumun Neofitu’nun söylediği gibi olmasını dilediğini” ifade etti.

Kiprianu, “Keşke durum Neofitu’nun dediği gibi olsa ve işgal bölgelerindeki seçimlerden sonra müzakereler başlasa” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin yeniden başlaması yönünde girişim üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in bu yönde hareket etmesi durumunda Anastasiadis’i destekleyeceklerini vurguladı.

(SB/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortak savunma doktrini sessiz sedasız geliştiriliyor iddiası
Ortak savunma doktrini sessiz sedasız geliştiriliyor iddiası
Charles Ellinas: “Doğalgaz çözüm değil”
Charles Ellinas: “Doğalgaz çözüm değil”
Feltman: “Crans Montana’da tabuları yıktık”
Feltman: “Crans Montana’da tabuları yıktık”
Fannon: “Doğalgaz işbirliğini dikte eder”
Fannon: “Doğalgaz işbirliğini dikte eder”
“ulusal Somut Olmayan Kültür Mirası ListesiΝΕ 6 Yeni Kayıt”
“ulusal Somut Olmayan Kültür Mirası ListesiΝΕ 6 Yeni Kayıt”
Güney’de Özel Görüşmeler Artık Resmen Dinlenebilecek
Güney’de Özel Görüşmeler Artık Resmen Dinlenebilecek
Rum Tarafında Lise Müdürünün Konuşması Rusya’yla Diplomatik Krize Neden Oldu
Rum Tarafında Lise Müdürünün Konuşması Rusya’yla Diplomatik Krize Neden Oldu
Güney’de Özel Görüşmeler Artık Resmen Dinlenebilecek
Güney’de Özel Görüşmeler Artık Resmen Dinlenebilecek
Rum Tarafında Lise Müdürünün Konuşması Rusya’yla Diplomatik Krize Neden Oldu
Rum Tarafında Lise Müdürünün Konuşması Rusya’yla Diplomatik Krize Neden Oldu
Kaçak Ha Potami Barajı Çökme Tehlikesinde
Kaçak Ha Potami Barajı Çökme Tehlikesinde

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim