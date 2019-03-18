Neofitu: “güçlü Yunanistan Daha Güçlü Kıbrıs Demek”



Lefkoşa, 18 Mart 19 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Yunanistan’ın güçlendirilmesinin, gerek Kıbrıs sorununa çözüm bulunması, gerekse milli çıkarların başarıya ulaşmasının teminatı olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, DİSİ’nin Atina örgütünün düzenlediği etkinlikte konuşan Neofitu, “güçlü Yunanistan’ın, daha güçlü bir Kıbrıs anlamına geldiğini” ifade ederek, memorandumdan da çıkan Yunanistan’ın ilerlediğini ve önündeki perspektifleri değerlendirecek duruma geldiğini kaydetti.

Habere göre Neofitu, Rumların yurtdışındaki verimli ve yaratıcı faaliyetlerine de değinerek, Rum hükümetinin icraatları konusunda bilgilendirme yaptı.

(GE/FEZ)