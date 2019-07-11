Neofitu Fransız Büyükelçisiyle Görüştü

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisi başkanı Averof Neofitu’nun, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Rene Troccaz’la bir araya geldiği haber verildi.

DİSİ partisinin Fransa’ya “Türkiye’nin MEB’deki yasadışı tavrı karşısında gösterdiği dayanışmadan ötürü teşekkür ettiğini” yazan Fileleftheros, Neofitu’nun özetle şunları söylediğini iletti;



“Hem Fransa, hem de Avrupa’nın tümü açısından, Kıbrıs’ın egemenlik haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin kabul edilemeyeceği kesindir. Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanmasına dair niyetle de ifade edilmekte olan, ülkemizin yasal haklarının korunmasına yönelik somut destek, AB üye ülkesi olmamızın önemine işaret etmektedir.”(İY/ÖK)