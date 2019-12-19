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Neofitu: “çözüm Çerçevesi Sonsuza Kadar Açık Kalmayacak”

Lefkoşa, 19 Aralık 19 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu, çözüm çerçevesinin sonsuza kadar açık kalmayacağını söyledi.

Neofitu: “çözüm Çerçevesi Sonsuza Kadar Açık Kalmayacak”

Lefkoşa, 19 Aralık 19 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu, çözüm çerçevesinin sonsuza kadar açık kalmayacağını söyledi.

19 Aralık 2019 Perşembe 09:14
Neofitu: “çözüm Çerçevesi Sonsuza Kadar Açık Kalmayacak”

Lefkoşa, 19 Aralık 19 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu, çözüm çerçevesinin sonsuza kadar açık kalmayacağını söyledi.
Alithia gazetesinin haberine göre, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin rutin Ledra Palace toplantılarında konuşma yapan Neofitu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kasım ayındaki raporunda, Dünya Bankası’nın son anketine atıfta bulunduğunu ve ankette, Kıbrıslı Türkler ile Rumların çoğunluğunun, statükoyu kabul edilemez addettiğinin ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını desteklediklerinin görüldüğünü anımsattı.
Neofitu, ankette, karşılıklı kabul edilebilecek tek çözüm şeklinin iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modeli olduğunun da teyit edildiğini belirtti.
Habere göre, Neofitu, Guterres’in yine de iki toplum arasındaki güven azlığına dikkat çektiğini ve müzakerelerin başarılı olup olmayacağı konusunda tereddütte olduğunu kaydederek, bu ifadelerin herkesçe doğrulanabileceğini ve siyasi partilerin de bu realitenin dışında kalamayacağını söyledi.

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Kıbrıs sorununa çözüm bulmanın tek başına yeterli olmadığını ve bulunacak çözümün, adadaki iki toplum tarafından eşzamanlı referandumlar aracılığıyla kabul edilmesi gerekeceğini ifade eden Neofitu, hepsinin de ötesinde, insanların üzerinde uzlaşılmış çözümün kalıcı olacağına inanması gerektiğini vurguladı.
Neofitu, barış sürecindeki tavırların ve söylemlerin iki toplum arasında mesafe açmamasına ve güvensizliğe sebep olmamasına azami dikkat gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.
(GE/FEZ)
 

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