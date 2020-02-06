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Neofitu, Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Weber İle Görüştü

Lefkoşa, 6 Şubat 20 : Brüksel’de çeşitli temaslarda bulunan DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Avrupa Halk Partisi (Epp) Grubu Başkanı Manfred Weber ile görüştüğü belirtildi. 

Neofitu, Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Weber İle Görüştü

Lefkoşa, 6 Şubat 20 : Brüksel’de çeşitli temaslarda bulunan DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Avrupa Halk Partisi (Epp) Grubu Başkanı Manfred Weber ile görüştüğü belirtildi. 

06 Şubat 2020 Perşembe 11:06
Neofitu, Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Weber İle Görüştü

Lefkoşa, 6 Şubat 20 : Brüksel’de çeşitli temaslarda bulunan DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Avrupa Halk Partisi (Epp) Grubu Başkanı Manfred Weber ile görüştüğü belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber’in görüşmenin ardından Güney Kıbrıs’a yönelik tam desteğini ifade ettiğini yazdı.
Habere göre Weber, Güney Kıbrıs’tan gelen dostlarla, Avrupa’nın bir dizi önemli konusunu ele aldıkları  bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederken, Güney Kıbrıs’ın Avrupa düzeyinde güçlü olduğunu da söyledi. 
Güney Kıbrıs’ın, karşı karşıya kaldığı ve en önemlisi Türkiye ile olan konuları göğüslemesi için Avrupa’da birçok dosta sahip olduğunu söyleyen Weber, Türkiye’nin, sorumlu şekilde davranması gerektiğini savundu.
DİSİ Başkanı Averod Neofitu ise Weber’in şahsına övgüler yöneltirken, Güney Kıbrıs’a verdiği destekten dolayı da Weber’e teşekkürlerini sundu.

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NEOFİTU-SHİNAS GÖRÜŞMESİ 
Gazete aynı haberinin içerisinde DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Shinas ile de görüştüğünü yazdı.
Habere göre görüşmede AB konuları ele alındı.
(FK/HÖ)
 

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