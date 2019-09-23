banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100021
ALTIN
279.850
DOLAR
5.7250
STERLİN
7.1131
EURO
6.2958
Cinayeti planlayarak işledikleri kesinleşti!
CİNAYETİ PLANLAYARAK İŞLEDİKLERİ KESİNLEŞTİ!
İskele’de dün iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi
BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER
Uyuşturucudan tutuklama
UYUŞTURUCUDAN TUTUKLAMA
Ercan’dan çıkamadılar
ERCAN’DAN ÇIKAMADILAR
banner306

Neofitu ve AKEL’den Kıbrıs sorununa dair açıklamalar

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in referans şartlarında anlaşma sağlanması yolunda gösterdiği çabayı desteklediklerini belirtti.

Neofitu ve AKEL’den Kıbrıs sorununa dair açıklamalar

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in referans şartlarında anlaşma sağlanması yolunda gösterdiği çabayı desteklediklerini belirtti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 07:55
Neofitu ve AKEL’den Kıbrıs sorununa dair açıklamalar

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nios Anastasiadis’in referans şartlarında anlaşma sağlanması yolunda gösterdiği çabayı desteklediklerini belirtti.
Politis gazetesi, Neofitu’nun, DİSİ’nin gençlik kolu NEDİSİ’nin Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununda başlayan kritik haftaya dair birtakım açıklamalarda bulunduğunu yazdı.
Habere göre Neofitu, referans şartlarını isteyen tarafın Rum tarafı olduğunu ve bu şartların en kısa zamanda hayata geçmesini istediklerini savundu.
Neofitu, referans şartlarında anlaşma sağlanmazsa, liderlerin New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme yapamama ihtimali bulunduğunu ifade etti.
Uluslararası unsurların Kıbrıs sorununda şekillendirdiği görüntünün ne olduğu konusunun herkesi düşündürmesi gerektiğini belirten Neofitu, 45 yıllık bir sorun için tarafların referans şartlarında anlaşma sağlayamadığı bir durumda, uluslararası toplumun da bu sorunu çözmek için enerji ve zaman ayırmasının mümkün olamayacağını kaydetti.

banner317
Neofitu, referans şartlarında anlaşma sağlanamamasından kimin sorumlu olduğunu bildiklerini; sorumlunun Türkiye olduğunu ve diyalogun başlamaması halinde, Türkiye’nin yarattığı gerginliğin devam etmesinden endişe duyduklarını iddia etti.

AKEL: “ULUSLARARASI CAMİADAKİ SAVAŞ LEHİMİZE SONUÇLANMADI”
Bu arada, AKEL Polit Büro üyesi Hristos Hristofidis de, dün yaptığı açıklamalarda, uluslararası camiadaki “savaşın” Rum tarafı lehinde sonuçlanmadığını ve böylelikle Türkiye’ye, “kışkırtıcı olma” fırsatı doğduğunu savundu.
Gazeteye göre Hristofidis, bu “tehlikeli süreçten” kaçınmanın tek yolunun, müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu kaydederken, ilerleyen günlerin kritik olacağını ve Rum tarafının, Türk tezlerini reddederek iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü için talepte bulunması gerekeceğini belirtti.

 

Son Güncelleme: 23.09.2019 11:00
Anahtar Kelimeler:
NEOFİTUAkelKıbrıs Sorunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Siyasi eşitliği kabul ediyoruz, kabul etmediğimiz siyasi eşitsizliktir”
Anastasiadis: “Siyasi eşitliği kabul ediyoruz, kabul etmediğimiz siyasi eşitsizliktir”
Dipkarpaz’daki Ayfilon Arkeolojik Alanın Ve Sipahi’deki Ayia Triada Bazilikası’nın Restore Edilmesi Rum Basınında
Dipkarpaz’daki Ayfilon Arkeolojik Alanın Ve Sipahi’deki Ayia Triada Bazilikası’nın Restore Edilmesi Rum Basınında
Şilluris: “Önümüzdeki olgular kritik”
Şilluris: “Önümüzdeki olgular kritik”
Erhürman Kathimerini'ye röportaj verdi
Erhürman Kathimerini'ye röportaj verdi
Maraş kökenli Rumlardan “barışçıl” etkinlik
Maraş kökenli Rumlardan “barışçıl” etkinlik
Kiprianu Papadopulos’u desteklemeyecek
Kiprianu Papadopulos’u desteklemeyecek
Ankara’nın dikkatini 7’inci parsele çevirdiği iddiası
Ankara’nın dikkatini 7’inci parsele çevirdiği iddiası
Anastasiadis bugün Londra’dan New York’a hareket edecek
Anastasiadis bugün Londra’dan New York’a hareket edecek
Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye “yanıt”
Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye “yanıt”
Güney’de yeni eğitim yılı kargaşa ve krizle başladı
Güney’de yeni eğitim yılı kargaşa ve krizle başladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim