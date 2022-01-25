Neofitu, Mısır Büyükelçisiyle görüştü

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Amr Hamza’yla biraraya geldiğini yazdı.
Gazete, Neofitu-Hamza görüşmesinde Kıbrıs sorunu ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi konularının ele alındığını belirtirken Neofitu’nun diplomatik düzeydeki temaslarının süreceğinin de altını çizdi.
25 Ocak 2022 Salı 11:45
Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Amr Hamza’yla biraraya geldiğini yazdı.
Son Güncelleme: 25.01.2022 13:07