banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim sonrası anayasal süreç işliyor
İtirazlar değerlendiriliyor!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber
Son Dakika
Koronavirüse bir can daha!
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı yapılacak
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı
Gazete manşetleri 25 Ocak 2022 Salı
Gazete manşetleri
İskele seçmenini ‘satılık’ ilan ettiler!
İskele seçmenini ‘satılık’ ilan ettiler!
banner404

Neofitu, Mısır Büyükelçisiyle görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Amr Hamza’yla görüştü.

25 Ocak 2022 Salı 11:45
Neofitu, Mısır Büyükelçisiyle görüştü

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Amr Hamza’yla biraraya geldiğini yazdı.
Gazete, Neofitu-Hamza görüşmesinde Kıbrıs sorunu ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi konularının ele alındığını belirtirken Neofitu’nun diplomatik düzeydeki temaslarının süreceğinin de altını çizdi.

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 25.01.2022 13:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’deki seçim sonuçları Rum basınında
KKTC’deki seçim sonuçları Rum basınında
“Test To Stay” denetimi velilere geçti
“Test To Stay” denetimi velilere geçti
Kasulidis, GYÖ’ler konusunu Borrell’le görüştü
Kasulidis, GYÖ’ler konusunu Borrell’le görüştü
Rum muhalif partiler Kıbrıs sorunu ve GYÖ konusunda endişeli
Rum muhalif partiler Kıbrıs sorunu ve GYÖ konusunda endişeli
Kasulidis Kuveyt Dışişleri Bakanı ile görüştü
Kasulidis Kuveyt Dışişleri Bakanı ile görüştü
Güney Kıbrıs’ta 2 bin 815 yeni vaka, 1 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 2 bin 815 yeni vaka, 1 can kaybı
Rum Eğitim Bakanı Paris’te toplantıya katılacak
Rum Eğitim Bakanı Paris’te toplantıya katılacak
Kasulidis Brüksel’de temaslarda bulunacak
Kasulidis Brüksel’de temaslarda bulunacak
Elpis gitti ancak geri gelecek
Elpis gitti ancak geri gelecek
Larnaka açıklarında Fransız firkateyni ile deniz tatbikatı
Larnaka açıklarında Fransız firkateyni ile deniz tatbikatı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim