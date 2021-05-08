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Neofitu Kıbrıs Sorunuyla ilgili temaslarını sürdürüyor

Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisi başkanı Averof Neofitu’nun, Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarını dün Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Fransa Büyükelçisi Salina Grenet Katalano ve İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yle yaptığı görüşmelerle sürdürdüğü ifade edildi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:00
Neofitu Kıbrıs Sorunuyla ilgili temaslarını sürdürüyor
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Alithia gazetesi, DİSİ Basın Sözcüsü Yardımcısı Yorgos Hacıgeorgiyu tarafından yapılan açıklamaya göre, Neofitu’nun muhataplarına, Rum kesiminin “Kıbrıs müzakerelerinin en kısa sürede BM kararlarında belirtildiği üzere siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden başlamasına ilişkin tezinde tereddüt etmediği, öte yandan Türkiye’nin iki devlet çözümüne ilişkin tezinin çerçeve dışında olduğu ve kabul edilemeyeceği mesajını gönderdiğini” iletti.
Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Neofitu’nun Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Cenevre’de meydana gelenler konusunda, Avrupa Halk Partisi Başkanı Donald Tusk ile Avrupa Halk Partisinin Avrupa Parlamentosundaki grup başkanı Manfred Weber’e ayrı ayrı mektuplar gönderdiğini yazdı.
Gazete, DİSİ partisinden yapılan açıklamaya göre, Neofitu’nun mektuplarda “Rum kesiminin Cenevre’de Kıbrıs müzakerelerinin BM kararları ve AB’nin ilke ve değerleri temelinde yeniden başlamasına ilişkin güçlü isteğini yeniden teyit ettiğini aynı zamanda Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının AB tezleri ve BM kararları çerçevesi dışında olan iki devlet çözümünü önerdiğine işaret ettiğini” kaydetti.

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Neofitu’nun Tusk ve Weber’e gönderdiği mektuplarla, Avrupa Halk Partisinin “Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesinin, üzerinde mutabakata varılmış, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü temelinden farklı olamayacağı ve Türkiye tarafından önerilen iki devlet çözümünün hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği tezini yinelemesini istediği” de kaydedildi.
Neofitu’nun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in toplaması beklenen yeni beş taraflı gayri resmi konferans ışığında, Türkiye’nin iki devlet çözümüyle ilgili tezlerini terk etmesi, uluslararası hukuka uyması ve Kıbrıs sorununun çözümü için iyi niyetle işbirliğinde bulunması için Avrupa Halk Partisinden tüm nüfuzunu kullanmasını istediğini de ekledi.
                   
 

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Son Güncelleme: 08.05.2021 13:24
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