Neofitu ilk güvenoyunu Miçotakis’ten aldı

Alithia’nın, “Miçotakis Averof’u ‘Seçiyor’” başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı’nın Neofitu’ya desteğini “Yanında olduğumuzu ve yeni başladığın mücadelende sana güç dilediğimizi bilmeni isterim” sözleriyle dile getirdi.

Neofitu ise Miçotakis’e, Yunanistan’ın güçlü bir şekilde Güney Kıbrıs’ın yanında durup yardımcı olduğu ve Kıbrıs sorununda bütün yaptıklarından dolayı teşekkür etti; “Daha güçlü bir Yunanistan, daha güçlü bir Kıbrıs için hep güçlü olun” dedi.

Neofitu’nun, Miçotakis ile görüşmesi öncesinde Yunanistan İklim Krizi ve Koruma Politikası (Rum) Bakanı Hristos Stilianidis’le de çalışma kahvaltısında bir araya geldiği kaydedildi.

Fileleftheros da haberi “Miçotakis Desteği ile Başlangıç… Averof Atina’dan Güvenoyu Aldı ve Yarışa Giriyor” başlığıyla aktardı.