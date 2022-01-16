Neofitu Fileleftheros'a açıklamalarda bulundu

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Fileleftheros’a yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türk tarafının masaya koyduğu ve müzakere için şart koştuğu iki devlet çözümünü kabul etmemekle doğru yaptığını, ne kendisinin ne de herhangi başka bir Rum yönetimi başkanının bu tezi kabul edemeyeceğini söyledi.



“Ancak çözümler, sorunlar hat safhaya ulaştığında bulunur düşüncesindeyim” diyen Neofitu “Kıbrıslı Rumların ne istediğini biliyorum, Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunun nasıl düşündüğünü de biliyorum” ifadesini kullandı.



Neofitu Rumların başlıca isteğinin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığını devam ettirecek, Türk askerinin çekileceği, garantilerin kaldırılacağı, toprak iadesi yapılacak, işleyebilir bir çözüm” olduğunu söyledi, özetle şunları ekledi:

“Kıbrıslı Türkler de kendi meselelerini yönetme özerkliği istiyor. Biz Rumlar da bu noktada kendilerine katılıyoruz. Her iki taraf olarak tapu, şehircilik vb. konularda taraflardan birinin diğerinin gündelik hayatı hakkında karar vermesi fikrini kabul etmiyoruz.

Birbirimizin ihtiyaçlarına kulak verirsek Kıbrıs sorununun çözüm parametrelerini; yani AB’de ve BM’de tek ses, Kıbrıs’ın iki varlığında iki özerk idaresi bulunan tek devlet varlığı parametrelerini belirleyebiliriz.





“MARAŞ HENÜZ KAYBEDİLMEDİ”

Kapalı Maraş açılımına da değinen Neofitu, “Maraş’ın henüz kaybedildiğini düşünmüyorum ama uyarı atışları yapıldı. Türkiye bazı kabul edilemez adımlar attı ama bunlar düzeltilemeyecek şeyler değil” dedi.



