Neofitu diplomatik temaslarına devam ediyor

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun bir süreden beri yürüttüğü diplomatik temaslar çerçevesinde dün, Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Atina’da görev yapan İngiliz Büyükelçi Kate Smith ve Ankara’da görev yapan İngiliz Büyükelçi Sir Dominik Chilcott ile bir araya geldiğini yazdı.

Haber göre, Neofitu, DİSİ bürosunda gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda gelişmelerin yaşanacağını, Kıbrıs sorununun derin sulara girecek olması nedeniyle ciddi bir hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.

Neofitu, Kıbrıs sorununun, artık “Kıbrıs-Türkiye” sorunu değil, Avrupai ve jeopolitik bir sorun olduğunu da belirtti.

Bu görüşün, büyükelçilerin kendisine taşıdığı bir tahmin olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Neofitu, BM Genel Sekreteri’nin gelişmelerin yaşanacağı şeklindeki açıklamasından önce de bu tahmine sahip olduğunu ifade etti.

Neofitu, başka bir soru üzerine, bunun, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma çabası için son bir şans, uluslararası toplum ve AB açısından çok ciddi bir çaba olacağını da söyledi.

“Yavuz” Türk sondaj gemisinin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden ayrılmasını da yorumlayan Neofitu, bunun, 1 Ekim tarihli Avrupa Konseyi kararlarının değerini düşürenlere yönelik bir yanıt olduğunu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in doğru davrandığının da, sonucundan anlaşıldığını belirtti.

Avukat Ahilleas Dimitriadis’in, Lefkoşa Uluslararası Havalimanı’na pandemi hastanesi kurulması şeklindeki önerisini, kendi sosyal medya hesabından da paylaşmasının sorulması üzerine Neofitu, Ahilleas Dimitriadis’in iki toplumlu önerisini, “iyi bir öneri” olarak nitelendirirken “bu sadece Kovid-19 için değil tüm hastalıklar için olsun” ifadesini kullandı.

Neofitu, Genetik Enstitüsü’nün, Kovid-19 için Kıbrıslı Türklerin emrinde olduğunu ancak bunu değerlendirmediklerini söyledi.



KİPRİANU

Haravgi gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bir etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamada, çözüm hedefine odaklanılması ve faaliyetlerinin de bu hedefe hizmet etmesi gerektiğini belirtti.

Kiprianu sözlerinin devamında aksi takdirde, Türkiye’ye, sürekli sorun yaratarak kendi (Rum tarafının) tutarsızlıklarının arkasına saklanmasına izin vermiş olacaklarını savundu.

“Maraş” bölgesindeki sahilin bir kısmının açılacağına ilişkin bilgilerden de bahseden Kiprianu, bu konunun uzun zamandan beri var olduğunu, ayrıca Türkiye’nin yeni oldubittileri ileriye götürmemesi konusunda her zaman için uyarıda bulunduklarını anımsattı.

Kıbrıs sorununun çözümü için özlü diyaloğun yapılması gerektiğini söyleyen Kiprianu, görüşmelerde çıkmaz olduğu sürece Türkiye’nin, kendi şartları ve koşullarıyla müzakerelere gitmeleri konusunda kendilerini mecbur etmek için yeni oldubittileri ileriye götürdüğü konusunda uyarılarda bulunduklarını ancak hiç kimsenin kendilerini dinlemediğini ifade etti.

Kiprianu, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Maraş konusunda, imaj yaratma oyunlarından ve endişeye gerek olmadığından söz ettiğini anımsatırken şimdi ise Türkiye’nin imaj yaratma oyunları içerisinde olmadığını anladıklarını söyledi. Kiprianu hükümetin, buna soğukkanlılıkla reaksiyon göstermesi temennisinde de bulundu.



