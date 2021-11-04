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Nemesis tatbikatı 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşti

Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde düzenlenen ve 8 ülkenin katıldığı “Nemesis 2021” tatbikatı icra edildi.

04 Kasım 2021 Perşembe 12:30
Nemesis tatbikatı 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşti

Fileleftheros ve diğer gazeteler, bu yıl sekizincisi düzenlenen “Nemesis 2021” tatbikatının, Yunanistan, Mısır, İtalya, Fransa, İngiltere, İsrail, ABD ve Güney Kıbrıs’ın ortak katılımıyla dün gerçekleştirildiğini yazdılar.
Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 1, 2, 8 ve 9’uncu parsellerde gerçekleştirilen tatbikata Güney Kıbrıs’ın 24 ve diğer ülkelerin ise toplamda 20 yüzer ve hava araçlarıyla katıldıkları belirtilirken özel şirketlerden ise 6 aracın tatbikatta yer aldığı vurgulandı.
Habere göre, EMSA (European Maritime Safety Agency) ve REMPEC (The Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea) isimli iki örgüt de birer araçla tatbikatta yer aldılar.
“Askeri olmayan” tatbikatın dört aşamada gerçekleştirildiğini aktaran gazete, birinci aşamanın, sondaj platformuna yönelik bir terörist saldırısı, ikinci ve üçüncü aşamanın platformlarda yangın çıkması durumunda kişilerin kurtarılması, yangının söndürülmesi, yaralıların tedavisi ve son aşamanın ise deniz kirliğiyle mücadeleye ilişkin olduğunu belirtti.
Gazete, tatbikatın tamamlanmasının ardından Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu’nun yaptıkları açıklamalara da geniş yer verdi.

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Habere göre Petridis yaptığı açıklamada, tatbikatta, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde gerçekleşmesi olası bir terörist saldırısı, yangın vs gibi kriz ve acil durumlarda uygulanacak senaryoların ele alındığını belirterek, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki güvenliğin sağlanması konusundaki işbirliğinin başını çektiği iddiasında bulundu.
Bu yılki tatbikata sekiz ülkenin katılmış olmasına dikkat çeken Petridis, sene sonuna kadar başka tatbikatların da icra edileceğini ifade etti.
Öte yandan Pilidu ise, Güney Kıbrıs’ın sondaj programının aralık ayı başında yeniden başlayacağını duyurdu.
Pilidu, bu konuya ilişkin “Türkiye’nin kışkırtmalarının incelenmekte ve Savunma Bakanlığı’yla işbirliği içerisinde çeşitli olasılıkların değerlendirilmekte olduğunu” vurguladı.

 

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Son Güncelleme: 04.11.2021 13:24
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