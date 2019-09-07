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"Ne uzlaştılar ne bitirdiler"

BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bir haftadır Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaptığı temaslar ve son olarak dün akşam gerçekleşen resepsiyon Rum basınında geniş yer buldu.

"Ne uzlaştılar ne bitirdiler"

BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bir haftadır Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaptığı temaslar ve son olarak dün akşam gerçekleşen resepsiyon Rum basınında geniş yer buldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:33
"Ne uzlaştılar ne bitirdiler"

Politis gazetesi “Ne Uzlaştılar, Ne Bitirdiler – Referans Şartları İçin Garantör Ülkelere – Bir Sonraki Adım Belirsiz – Lute, Garantör Ülkelerde Çare Arıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında geniş yer verdiği haberinde, Lute’un adadaki temaslarında arzu ettiği sonucu alamadığını ancak tarafların tezlerini net şekilde öğrendiğini yazdı.

Gazete, tarafların referans şartlarında uzlaşıya varma hedefine ulaşamadıklarını, bundan sonraki aşamada Lute’un garantör devletlere yönelerek, referans şartlarında yer alması gerektiğine inandıkları unsurlar ve nihai belge hakkında görüşlerini alacağını belirtti.

Lute’un, referans şartlarının temelini teşkil edecek bir belgeyi hazırlama yetkisi olmadığını ancak Akıncı ve Anastasiadis’in 9 Ağustos tarihli gayrı resmi görüşmede “ilk uzlaşıya vardıkları üç unsuru elinde bulundurduğunu” iddia eden gazete, bu unsurları “11 Şubat tarihli ortak açıklamanın eklenmesi, 30 Haziran’da sunulduğu şekliyle Guterres çerçevesindeki altı madde ve Crans Montana’ya varılmasın sağlayan uzlaşı noktaları” olarak sıraladı.

Gazete, bu unsurların taraflarca reddedilmediği iddiasında bulunurken, Lute’un bu gelişmelerden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i de bilgilendireceğini ve diplomatik kaynakların, Ekim ayında bir üçlü görüşme umudunun hala sürdüğünü dile getirdiklerini yazdı.

Bundan sonra yaşanacak gelişmelerin ise belirsiz olduğunu yazan gazete, mevcut senaryoların ‘Guterres’le bir üçlü görüşme, Lute’un garantör ülkeleri ziyaret etmesi ve Lute’un adaya yeniden gelmesi’ şeklinde ifade edildikleri yorumunda bulundu.

ORTAK GÖRÜŞME SOSYAL İÇERİKLİ

Gazete haberinin devamında, liderlerin dün akşam Lute’un resepsiyonuna katılmalarına da yer verdi.

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Lute’un dün akşamki resepsiyonunun, liderlerin referans şartlarının belirlenmesi için çaba gösterme niyetlerini ortaya koymayı amaçlayan, tamamen sosyal içerikli bir etkinlik olduğunu vurgulayan gazete, resepsiyon sebebiyle Lute’un adada temaslarını sürdürdüğü zamandan beridir ilk kez açıklamada bulunduğunu da aktardı.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ise resepsiyon sonrası açıklamasında, “üçlü görüşmede dostane sohbetler ve şakalaşmalarla sınırlı kalındığını” belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres’le bir üçlü görüşme olup olmayacağı şeklindeki soruya ise Anastasiadis, “bildiği tek şeyin, Guterres’le baş başa görüşmesi olduğunu ancak süreç devam ettiği için umudun da var olmayı sürdürdüğünü” söyledi.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “Devamı New York’ta – Lute, Referans Şartlarında Sonuç Alamamasına Karşın Çabayı Canlı Tuttu” başlıkları altında verirken, Lute’un adadaki temaslarını referans şartlarında uzlaşıya varılamadan, bir resepsiyonla tamamladığını yazdı.

Lute’un referans şartlarında uzlaşıya varılamamasına karşın kötümser görünmediği yorumunda bulunan gazete, resepsiyon sonrası Anastasiadis tarafından yapılan açıklamaya da yer verdi.

Gazete ayrıca, Erhan Erçin’in Akıncı’nın Özel Temsilcisi olarak yeniden atandığını da haberinde duyurdu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi, “Lute Gidiyor ve Guterres’i Bilgilendiriyor – Lute Ortak Belge Olmadan Gitti”; Alithia, “Geriye Umut Kaldı – Referans Şartlarındaki Anlaşmazlık Aşılamadı ve Lute Eli boş Gitti – Şimdi Sadece Umut Kaldı”.

Son Güncelleme: 07.09.2019 12:35
Anahtar Kelimeler:
Jane Holl Lute Kıbrıs Temasları
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