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Nautıcal Geo ikinci kez sefere çıktı

Rum yönetiminin, EastMed doğal gaz boru hattı projesi için bilimsel araştırma yapmak üzere tuttuğu “Nautical Geo” isimli geminin dün Limasol’un güneyine “yelken açtığı”, geminin son on günde ikinci araştırma seferine başlayacağı bildirildi.

31 Ekim 2021 Pazar 13:12
Nautıcal Geo ikinci kez sefere çıktı

Fileleftheros “Nautical Geo Araştırmaya Çıktı… Türkiye’den Yunanistan’a Karşı Savaş Naraları” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin, Nautical Geo’nun çalışmaları için 10 Kasım gece yarısına kadar süreli yeni bir Navtex yayımladığını belirtti.
Araştırma gemisinin Türk kıta sahanlığına girmeye çalışması üzerine Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı unsurlar tarafından engellendiği, bu nedenle günlerce Larnaka Limanı’nda demirli kaldığı hatırlatılan haberde “aynı zamanda Türkiye Yunanistan’a karşı savaş naraları atıyor” iddiasında bulunuldu.  

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Gazete bu iddiasını desteklemek için, “Türkiye’nin bölgesindeki jeopolitik üstünlüğünü” vurgulayan video ve Yeni Şafak gazetesinin, “Ege’deki dengeleri değiştiren” yerli silah ve araçlara dair haberinin satırbaşlarını aktardı. 

 

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Son Güncelleme: 31.10.2021 14:10
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