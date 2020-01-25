Natura 2000 programı dahilindeki Paralimni göletinde su kaybı yaşanıyor

Yok olma tehdidi altında bulunan endemik “natrix natrix cypriaca” türü yılanın ve kuşların yaşam alanı olan ve Natura 2020 programıyla koruma altına alınan Paralimni göletinin son dönemde su kaybı yaşadığı haber verildi.
Kuş Kulübü, Paralimni göletinin, kuşların ve türü yok olma tehdidi altında bulunan endemik “natrix natrix cypriaca” su yılanının yaşam alanı olduğuna dikkat çekerek, Rum Yönetimi’nden, koruma alanlarının doğru yönetilmesindeki boşlukları gidermesini ve Paralimni göletindeki su kaybının derhal durdurulması için önlem almasını istedi.