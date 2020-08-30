Nataşa Pilidu: “sondaj Programları Değişebilir”

Lefkoşa, 30 Ağustos 20 (.): Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Rum yönetiminin sondaj programlarının küresel salgının ikinci dalgası ve kısıtlamaların devam etmesinden dolayı değiştirebileceğini söyledi.

Pilidu, haftalık Kathimerini gazetesine verdiği özel söyleşide, yeni tip koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasının ve kısıtlama önlemlerinin devam etmesinin sondaj programlarını yeniden erteletebileceğini ancak şirketlerin, sözde Rum “MEB’inde” kalmaya devam ettiğini, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin şirketlerin işini etkilemediği düşüncesini ortaya koydu.



Pilidu, 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağında ruhsat sahibi Noble Energy isimli Amerikan şirketinin Amerikan Chvron şirketine satılmasının, Afrodit yatağının değerlendirilmesi planlarını etkilemeyeceği kanaatini de paylaştı.“Rum doğal gazının” satışına, bugünkü program temelinde, 2015-2016’da başlanmasının beklendiğini söyleyen Pilidu, “O zamana kadar piyasaların düzelmesini umuyoruz. Her şey normal devam ederse ağır ama istikrarlı adımlarla düzelme sürecine gireceğiz” dedi.(ŞA/FEZ)