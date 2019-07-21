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Nami: “Çıkış yolu bulmak Kıbrıslıların mesuliyeti”

Kıbrıslı Türk eski Müzakereci ve Enerji eski Bakanı Özdil Nami, liderlere masaya oturmaları ve vatandaşlara da bu hedefe yönelik liderlere baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Nami: “Çıkış yolu bulmak Kıbrıslıların mesuliyeti”

Kıbrıslı Türk eski Müzakereci ve Enerji eski Bakanı Özdil Nami, liderlere masaya oturmaları ve vatandaşlara da bu hedefe yönelik liderlere baskı yapmaları çağrısında bulundu.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:15
Nami: “Çıkış yolu bulmak Kıbrıslıların mesuliyeti”

Kıbrıslı Türk eski Müzakereci ve Enerji eski Bakanı Özdil Nami, liderlere masaya oturmaları ve vatandaşlara da bu hedefe yönelik liderlere baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Nami, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğalgazla ilgili önerisini desteklediğini kaydederken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’daki tavrını eleştirdi.

Habere göre Nami, bugünkü gerginliğin aşılmasının ve gelecekte hidrokarbon yataklarıyla ilgili meydana gelebilecek bir hesaplaşmadan kaçınılmasının tek yolunun Kıbrıs sorununa çözüm bulunması olduğunu söyledi.

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Nami, Kıbrıs’ın ve Doğu Akdeniz’in, üçüncü ülkelerin menfaatlerine hizmet eden bir “tiyatro” haline geldiğini ve Kıbrıslıların kendi aralarında anlaşmayı başaramamaları halinde, kaybedenin yine kendileri olacağı mesajını verdi.

Habere göre Nami, oluşan yeni ortamın, tarafları müzakere etmeye zorlayacağına inandığını belirterek, Akıncı ile Anastasiadis’in kısa süre içerisinde bir araya gelmelerini umduğunu dile getirdi.

Nami, hidrokarbon yataklarıyla ilgili olup bitene rağmen, müzakerelerin başlayabileceğini belirtirken, Anastasiadis’in Akıncı’yı arayarak müzakerelerin başlamasını ve tamamlanmasını önerebileceğini söyledi.

Son Güncelleme: 21.07.2019 14:44
Anahtar Kelimeler:
özdil Nami
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