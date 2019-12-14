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Mustafa Aygün’ün eşine intihar mesajı gönderdiği iddia edildi

İnşaat halindeki “360” isimli gökdelende ölü bulunan kişi olduğuna inanılan, 26 yaşındaki Mustafa Aygün isimli Kürt’ün, cep telefonu ile karısına intihar etme niyetini bildirdiği öne sürüldü.

Mustafa Aygün’ün eşine intihar mesajı gönderdiği iddia edildi

İnşaat halindeki “360” isimli gökdelende ölü bulunan kişi olduğuna inanılan, 26 yaşındaki Mustafa Aygün isimli Kürt’ün, cep telefonu ile karısına intihar etme niyetini bildirdiği öne sürüldü.

14 Aralık 2019 Cumartesi 10:41
Mustafa Aygün’ün eşine intihar mesajı gönderdiği iddia edildi

Politis’in haberine göre Lefkoşa’nın Rum kesiminde, inşaat halindeki 30 gökdelenin 3’üncü katında bulunan cesede dün otopsi yapıldı ancak kimliği, DNA testi ile netleştirilecek. Cesedin  yaşı, karakteristik özellikleri ve olay yerinde bulunan cep telefonu, 10 Aralık’ta Sina Oros’ta meydana gelen cinayet girişiminden aranmakta olan 26 yaşındaki Mustafa Aygün olduğunu sonucuna götürüyor.

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Suç eylemi olasılığının elenmiş olmasına karşın Rum polisinin henüz, gökdelenin tepesinden 3’üncü katına düşme olayının bir kaza mı yoksa intihar mı olduğunu resmen açıklayamadığına işaret eden gazete, Rum polisinin önceki gün, hakkında eşini ve kayın pederini bıçakla yaraladığı ve cinayete teşebbüs ettiği suçlamasıyla aranan Mustafa Aygün’ün fotoğrafını  basına  verdiğini hatırlattı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Kürt olduğunu belirttiği Aygün’ün cep telefonundan, bıçak ile yüzünden yaralandığı için hastanede tedavi görmekte olan eşine “kendisine saldırdığı için pişman ve hayatına son vermek niyetinde olduğunu” bildiren bir mesaj gönderdiğini iddia etti.

Son Güncelleme: 14.12.2019 14:45
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Aygün
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