banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109647
ALTIN
318.930
DOLAR
6.2130
STERLİN
7.9471
EURO
6.9054
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)

Mülteci Sorunu Rum Gazetelerinin Manşetlerinde

Lefkoşa, 3 Mart 20 : Türkiye’nin, ülkede bulunan mültecilere Avrupa’ya giden sınır kapılarını açmasının ardından yaşananlar, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

Mülteci Sorunu Rum Gazetelerinin Manşetlerinde

Lefkoşa, 3 Mart 20 : Türkiye’nin, ülkede bulunan mültecilere Avrupa’ya giden sınır kapılarını açmasının ardından yaşananlar, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

03 Mart 2020 Salı 08:41
Mülteci Sorunu Rum Gazetelerinin Manşetlerinde
banner337

Lefkoşa, 3 Mart 20 : Türkiye’nin, ülkede bulunan mültecilere Avrupa’ya giden sınır kapılarını açmasının ardından yaşananlar, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.
Gazeteler habere şu başlıklarla geniş yer verdi;
Alithia: “Yunanistan Çember Altında- Binlerce İnsanın Canı- Erdoğan’ın Kurbanları Meriç’i Geçmeye Çalışıyor- Yunanistan Mültecilerle Çevrelenmiş Halde- Binlerce Göçmen Kısa Bir Süre İçerisinde Avrupa’ya Yönelecek”
Politis: “Meriç’teki Baskı Erdoğan İçin Kazanç Getiriyor- Avrupa Birliği Erdoğan’a Ödeme Yapmaya Hazır- Komisyon ile Almanya Yeni Tahsisatlar İçin Hazır- Mitsotakis ile Trump Dün Görüştü- AB Teyakkuzda- Frontex’ten Yunanistan Sınırlarına Yardım”

banner317
Haravgi: “Avrupa Birliği Mülteci Problemi Konusunda Sorumluluklarıyla Karşı Karşıya- Türkiye’nin Sınırlarını Kapatması Söz Konusu Değil- Erdoğan Avrupa Sorumluluklarını Alsın Diyor- Frontex: Hızlı Müdahale Operasyonu- Mitsotakis, Avrupa Konseyi, Komisyonu ve Parlamentosu Başkanlarıyla Bugün Meriç’e Gidecek- BM: Yunanistan Siyasi Sığınma Başvurularını Askıya Alamaz”
Fileleftheros: “Erdoğan’ın Çirkin Oyunu- Mültecilerin Türk-Yunan Sınırlarına Toplu Hareketi Örgütlü- Ankara’nın Politikaları AB’ye Baskı Yapıyor- Uzun Zamandır Planlanmış Bir şey- Erdoğan’ın Mültecilerle İlgili Hareketi o Anın Tepkisi Değil, Bunu Aylardır Hazırlıyor- Askeri Gücünden Destek Alıyor- Organize Plan- AB Türkiye’nin Düzenlediği Göçmen İstilasıyla Karşı Karşıya- Frontex’ten Hızlı Müdahale- AB İçişleri Bakanlarından da Olağanüstü Toplantı”
(İY/ŞEB)                         
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol karnavalı sona erdi
Limasol karnavalı sona erdi
Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği Aleyhinde Dava Açıldı
Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği Aleyhinde Dava Açıldı
1974’ten Sonra 240 Bin Ölüm
1974’ten Sonra 240 Bin Ölüm
Karantinaya alınan asya kökenlide corona virüs negatif
Karantinaya alınan asya kökenlide corona virüs negatif
Maçta Kavga Çıktı, 2 Kişi Tutuklandı
Maçta Kavga Çıktı, 2 Kişi Tutuklandı
Limasol’da bir kişide korona virüsü şüphesi
Limasol’da bir kişide korona virüsü şüphesi
Rum gazeteleri bugün çıkmadı
Rum gazeteleri bugün çıkmadı
Rum gazeteleri yarın çıkmayacak
Rum gazeteleri yarın çıkmayacak
Milano’dan Güney Kıbrıs’a giden kişiye yapılan testin sonucu da negatif
Milano’dan Güney Kıbrıs’a giden kişiye yapılan testin sonucu da negatif
Başbakan Tatar Kathimerini gazetesine demeç verdi
Başbakan Tatar Kathimerini gazetesine demeç verdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim