Mülteci teknesinden atlayan 5 kişiden biri kişi kayıp

Rum haber kaynaklarına göre dün öğleden sonra Greko Burnu açıklarında radarla tespit edilen ve Liman ve Deniz Polisi tarafından önleri kesilen iki mülteci gemisinden denize atlayanlar oldu. Polis, atlayan 5 kişiden 4’ünü sudan çıkardı ancak biri polise direndi ve denizde kayboldu.

Kaybolan kişi için gece boyunca yapılan ve sabah da devam eden aramalar sonuç vermedi ancak kişinin can yeleğine ulaşıldı. Kayıp kişinin karaya çıkmış olabileceğine inanılıyor.

Rum polisi Greko Burnu’nun 7 deniz mili açığında durdurduğu tekneleri, su ve yiyecek sağladığı 88 Lübnanlı ile birlikte oldukları yerde bekletiyor.