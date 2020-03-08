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Mülteci sorunu anketi

Güney Kıbrıs’ta 500 kişinin katılımıyla Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki mülteci sorunu ve bunun nasıl önlenebileceğine ilişkin gerçekleştirilen bir anket, katılımcıların çoğunluğunun göçmenlerin Güney Kıbrıs’a girişinin engellenmesi gerektiğini düşündüklerini ortaya koydu.

Mülteci sorunu anketi

Güney Kıbrıs’ta 500 kişinin katılımıyla Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki mülteci sorunu ve bunun nasıl önlenebileceğine ilişkin gerçekleştirilen bir anket, katılımcıların çoğunluğunun göçmenlerin Güney Kıbrıs’a girişinin engellenmesi gerektiğini düşündüklerini ortaya koydu.

08 Mart 2020 Pazar 10:18
Mülteci sorunu anketi
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Simerini gazetesi, Rum “Lefkoşa Üniversitesi” araştırma merkezi tarafından Mart ayında 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin, katılımcıların çoğunluğunun mültecilerin ülkeye girişinin önlenmesini istediklerini ortaya koyduğunu yazdı.
Ankete göre katılımcıların yüzde 91’i Yunanistan’ın Türkiye’den geçmek isteyen mültecilere sınırlarını kapatmasının doğru bulurken, yüzde 90’ına yakını ise, Türkiye’nin KKTC üzerinden benzer bir eylemi Güney Kıbrıs’a da yönelteceği inancını ortaya koydular.
Rum hükümetinin mültecilerin Güney Kıbrıs’a geçişlerini kesinlikle ve her şekilde engellemesi gerektiğini ifade edenlerin oranı yüzde 54 olurken, katılımcılardan yüzde 32’i ise, sadece Suriye gibi savaş ortamı bulunan ülke mültecilerinin kabul edilebileceği görüşünü ortaya koydu.

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Gazete, katılımcıların AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yönelik desteğinin de yeterli bulmadıklarını, katılımcıların yüzde 56’sının AB’nin desteğini az bulurken, yüzde 29’unun ise “hiç desteklemediği” görüşünü dile getirdiklerini aktardı.

 

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Son Güncelleme: 08.03.2020 13:43
Anahtar Kelimeler:
Mülteci Sorunu Anketi
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