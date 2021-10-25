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Mülteci akınının önlenmesi için kamera

Nuris, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akınına yönelik yeni değerlendirmelerde bulundu.

25 Ekim 2021 Pazartesi 10:45
Mülteci akınının önlenmesi için kamera

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris, mülteci akınının önüne geçilmesi için kamera dahil gerekli tüm tedbirlerden yararlanılacağını belirterek ülkesinin, bu rakamları kabul edecek durumda olmadığını söyledi.

Nuris, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akınına yönelik yeni değerlendirmelerde bulundu.

Alithia gazetesi ve diğer gazetelere göre, İçişleri Bakanı Nikos Nuris, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin, Avrupa Birliği’nin, diğer üye ülkelerdeki dış sınırlara ilişkin gösterdiği hassasiyeti Güney Kıbrıs’ta da uygulaması şeklindeki temennisini dile getirdi.

Nuris, çok kötü olarak nitelendirdiği bu ayda, 1500 kişiyi aşkın düzensiz göçmenin geldiğini, hepsinin de Yeşil Hattı kullandığını söyledi.

Gözetim konusunda, teknolojik tedbirlerin yanı sıra bazı tedbirleri ileriye götürmeyi planladıklarını söyleyen Nuris, bu tedbirler içerisinde kameraların da bulunduğunu ifade etti.

Nuris, mülteci akınının önüne geçilmesi için gerekli tüm tedbirlerden yararlanılacağını belirterek ülkenin, bu rakamları kabul edecek durumda olmadığına dikkati çekti.

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Düzensiz mültecilerin Türkiye üzerinden geldiği yönünde suçlamalarda da bulunan Nuris, gerçekten ihtiyacı olan zulme uğramış mültecileri de desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Nuris, bununla birlikte çok sayıdaki ekonomik göçmenleri kabul edemeyeceklerini belirtti. 

Nikos Nuris, Türkiye’nin, FRONTEX konusundaki tutumunu da eleştirdi.

MÜLTECİ TAŞIYAN KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Liman Polisinin, dün sabaha yakın, Protora bölgesindeki “Konnu” sahiline yakın bir mesafede, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir tekne tespit ettiğini yazdı.

Habere göre polis, teknede 11 erkek şahıs belirlerken tekneyi kullandığını tespit ettiği 30 yaşındaki şahsı tutukladı; diğer kişiler ise Purnara Göçmen Kabul Merkezi’ne götürüldü.

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Son Güncelleme: 25.10.2021 12:06
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