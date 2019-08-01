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Muduros Ve Özgür’den Kipe’ye Türkiye-kktc Arasındaki Ekonomik İlişkiler Ve Dini Kültür Farkılıklarıyla İlgili Analiz

Lefkoşa, 1 Ağustos 19 : Türkolog Nikos Muduros ile Kıbrıslı Türk akademisyen ve siyasetçi Birikim Özgür, Rum Haber Ajansı KİPE’ye Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkileri ve dini kültür farklılıklarını analiz ettikleri bir demeç verdi.

Muduros Ve Özgür’den Kipe’ye Türkiye-kktc Arasındaki Ekonomik İlişkiler Ve Dini Kültür Farkılıklarıyla İlgili Analiz

Lefkoşa, 1 Ağustos 19 : Türkolog Nikos Muduros ile Kıbrıslı Türk akademisyen ve siyasetçi Birikim Özgür, Rum Haber Ajansı KİPE’ye Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkileri ve dini kültür farklılıklarını analiz ettikleri bir demeç verdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:06
Muduros Ve Özgür’den Kipe’ye Türkiye-kktc Arasındaki Ekonomik İlişkiler Ve Dini Kültür Farkılıklarıyla İlgili Analiz

Lefkoşa, 1 Ağustos 19 : Türkolog Nikos Muduros ile Kıbrıslı Türk akademisyen ve siyasetçi Birikim Özgür, Rum Haber Ajansı KİPE’ye Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkileri ve dini kültür farklılıklarını analiz ettikleri bir demeç verdi.

Alithia gazetesi haberi “Parazit Ekonomiye Dönüşüyor – Nikos Muduros ve Birikim Özgür Türkiye ile Kıbrıslı Türkler Arasındaki Ekonomik İlişki ile Dini Kültür Farklılıklarını Analiz Ediyor” başlık ve spotuyla aktardı.

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Fileleftheros gazetesi “Türkiye’nin Tam Kontrolü Altında… Kıbrıslı Türkler Baskı Görüyor ve Özerk Varlık İmkanları Sıfırlanıyor” başlığıyla aktardığı haberinde Muduros’un açıklamalarına, “Farklı Dini Kültür” başlığıyla aktardığı haberinde de Özgür’ün açıklamalarına yer verdi.

Politis gazetesindeki haber “Kıbrıslı Türkler İçin İkinci Rol… Türkiye’nin İşgal Bölgelerinin Ekonomisindeki Egemen Rolü” başlığıyla; Haravgi gazetesindeki haber ise “Kıbrıs Türk Toplumu Asimile Ediliyor” başlığıyla yansıtıldı.

(GE/HA)

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