Moskova “kıbrıs Cumhuriyeti’nin Tasarruf Hakkını” Tanımıyor

SÖZCÜ KUSİOS: “RUS TATBİKATLARINDAN HABERDAR EDİLDİK, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ. ŞİKAYETÇİ OLDUĞUMUZ NOKTA, TÜRKİYE TARAFINDAN KULLANILMASI”

OSADCHİY: “ABD, RUS GEMİLERİNİN KIBRIS LİMANLARINA YANAŞMASINI REDDETMESİNİ İSTEYEREK, LEFKOŞA-MOSKOVA İLİŞKİLERİNE ZARAR VERMEK İSTİYOR”

RUM SAVUNMA BAKANI PETRİDİS: “AMERİKAN PİYASASININ, ÖZELLİKLE ARAMA-KURTARMA SİSTEMLERİ OLANAKLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Lefkoşa, 4 Eylül 20 : Rusya’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye tarafından yayımlanan Navtex ile askeri tatbikatlar icra edecek olması Rum basını tarafından “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tasarruf hakkı Moskova tarafından tanınmıyor” şeklinde yorumlandı.

Alihtia haberi “Rus Donanmasının Kıbrıs’taki Tatbikatları Türk Navtex’i İle... Rusya, Türkiye’ye Müsamahasıyla, Tatbikatlar İçin Bağlanan Bölgelerde Kıbrıs Yerine Türkiye’ye Denizcileri Bilgilendirme Hakkı Tanıyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekerek “Rusya ile çok büyük siyasi sorun çıktı” vurgusunu yaptı.

Gazete, Rusya’nın, tatbikat icra etmek üzere Navtex yayınlaması için diğer ülkeler gibi Rum yönetimine başvurmak yerine Türkiye’yi rahatsız etmemek için İspanya’daki Dünya Güvenlik Örgütü’ne başvurduğunu belirtti. Bu durum, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin düşürülmesi” olarak yorumlandı.

Haberde, “Rus donanmasının bu ay gerçek mermilerle Kıbrıs MEB’i içerisinde icra edeceği tatbikatlar için (biri Baf’ın batısında, öteki de Türk araştırma gemisi Barbaros’un seyretmekte olduğu doğuda) Kıbrıs’ın, ‘bize başvurun’ istencine rağmen Dünya Güvenlik Örgütü’ne başvurdu. Türkiye de çabucak Navtex ilan etti, Rusya itiraz etmedi. Rusya’nın tavrı kafaları karıştırdı ve soru işaretleri yarattı” ifadelerine yer verildi.

KUSİOS: “RUSYA’DAN DEĞİL, TÜRKİYE TARAFINDAN KULLANILMASINDAN ŞİKAYETÇİYİZ”

Habere göre, Rum Sözcü Kirianos Kusios, Rum yönetiminin, Rus tatbikatlarından haberdar edildiğini ve şikâyeti olmadığını söyleyerek, “şikâyetçi olduğumuz nokta, bunun Türkiye tarafından kullanılmasıdır” dedi.

Rusya’nın yıllardır Notam veya Navtex yayınlatmak için Rum yönetimine ve İspanya’daki “NAVAREA III”e (Dünya Güvenlik Örgütü) başvurduğu, Rusya’nın bu tatbikatlar için Navarea III’e başvurup, Rum yönetimini de bilgilendirdiğini kaydeden Kusios, “Notam ilan edileceğinde bu Rusya Federasyonu’nun talebi üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yapılır” dedi.

Gazete, Rusya’nın tatbikat yapacağı bölgelerden birinde Barbaros Hayreddin Paşa, ötekinde Oruç Reis sismik araştırma gemilerinin bulunduğuna işaret ederek, “Rusya’nın Türkiye tarafından Navtex yayınlanmasına, Amerika’nın Kıbrıs’a silah satış ambargosunu kısmen kaldırma kararına misilleme olarak müsamaha gösterdiği ihtimal dışı görülmüyor” ifadesini kullandı.

Gazete, Rum yönetiminin defalarca, sözde kendi “MEB bölgesindeki” tatbikatlar için kendisine başvurulması telkininde bulunmasına karşın, Rusya’nın, deniz tatbikatı yapacağı bölge için NAVAREA III örgütüne başvurup, daha sonra Rum yönetimine bilgi verme taktiğinden vazgeçmediğini belirtti.

Haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un 8 Eylül Salı günü Rum tarafını ziyaret ederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Rum siyasi liderliğiyle görüşeceği bilgisi de verildi.

OSADCHİY: ABD’NİN BÖLGEDEKİ İŞBİRLİKLERİNİN, HERHANGİ BİRİSİ ALEYHİNE OLMADIĞINI SÖYLEYENLER, WASHINGTON’UN GERÇEK HEDEFLERİNİ KÜÇÜMSÜYOR”

Devamla ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber’in düzenlediği basın toplantısında Rusya’yı bölgede istikrarsızlaştırma rolü oynamakla suçlaması üzerine Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in, Garber’e sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdiği aktarıldı.

Habere göre, ABD’nin Güney Kıbrıs’ın Rusya ile ilişkilerine zarar vermek istediği görüşünü ortaya koyan Osadchiy, Garber’in, Rusya’nın bölgede, özellikle de Suriye’de istikrarsızlaştırıcı rol oynuyor demesine şaşırdığını belirterek, özetle şunları dile getirdi:

“ABD Lefkoşa’dan, Rus askerî gemilerinin Kıbrıs limanlarına erişimini reddetmesini dayatarak Moskova ile Lefkoşa arasındaki ilişkilere zarar vermek istiyor. Birini değerlendirmeden önce kendine bakması gerektiğine inanıyoruz. Hatırlatmak isteriz ki ABD’nin aksine Rusya, Şam’ın daveti üzerine Suriye’de meşru olarak bulunuyor.

ABD’nin Irak, Suriye, Mısır ve Libya gibi ülkelerdeki kan dökülmesi, kaos, karışıklık ve benzeri görülmemiş bir mülteci dalgasını takip ettiği faaliyetlerinin hatırlanması yeterlidir. Amerika Birleşik Devletler’in bölgedeki işbirlikleri güçlendirmesinin, herhangi birisi aleyhine olmadığını söyleyenlerin, Washington’un gerçek hedeflerini küçümsediği açıktır. ABD, böl ve yönet ilkesini sıklıkla kullanıyor. Lefkoşa’ya Rus askerî gemilerinin Kıbrıs limanlarına erişimini reddetmesini dayatması Moskova ile Lefkoşa’nın ilişkilerine zarar verme arzusunun göstergesidir”

MARİA ZAHAROVA



Gazete devamla Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tavrının Rusya’nın desteğinden kaynaklandığı iddialarını “meydan okuyucu” olarak niteleyerek, yalanladığını yazdı.Habere göre, Moskova’nın devletlerarası ihtilaflar, sorunlar ve çatışmalar üzerinden menfaat aramadığını, bunun, Doğu Akdeniz gibi bu kadar hassas ve patlayıcı bir bölge için de geçerli olduğunu kaydeden Zaharova, Moskova’nın her türlü meselenin tamamen siyasi diyalogla, güven yaratıcı önlemlerle uluslararası hukuk kurallarına dayalı karşılıklı kabul edilecek çözümler aranmasını desteklediğini kaydetti.Gazete, Zaharova’nın “çatışma halindeki ülkelerin askeri-siyasi blokta müttefik olmalarının bir önemi yok” diyerek, dikkati, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ihtilafta bulunduğu Yunanistan ve Fransa’nın NATO üyesi olmasına çektiğini yazdı.PETRİDİS, “AMERİKAN PİYASASININ ÖZELLİKLE ARAMA-KURTARMA SİSTEMLERİ OLANAKLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ”Fileleftheros’a göre, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, ABD’nin silah satış ambargosunu kısmen ve geçici olarak kaldırma kararının Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünün “tanınmasını sağladığı” görüşünü dile getirdi.Petridis dünkü açıklamasında, öldürücü olmayan silahlar için verilen bir yıllık sürenin, Rum yönetimine, mevcut ihtiyaçları açısından Amerikan piyasasının olanaklarını araştırma olanağı tanıdığına işaret etti. Petrisis, “Amerikan piyasasının özellikle arama-kurtarma ile ilgili sistemlere dair olanaklarının değerlendirileceğini” söyledi.“Öldürücü olmayan silahlara atfın, Milli Muhafız Ordusu’nun radar ve diğer gelişmiş teknoloji sistemleri gibi ihtiyaçlarını satın almasına engel olmadığını vurgulayan gazete, ABD ile ortak tatbikat ihtimaline de değinen Petridis’in “bu, temas edilen bir konu ancak şimdilik kesin bir şey yok” dediğini yazdı.AMBARGO KARARI NEDENİYLE RUM İKTİDARI İLE MUHALEFETİNİ BİRBİRİNE GİRDİAynı gazete “Rusya Uğruna Kavga… Muhalefetten Eleştiri, Hükümetten Cevap” başlıklı haberinde, ABD’nin Güney Kıbrıs’a 1987’den beri uyguladığı silah ambargosunu kısmî ve geçici süreliğine kaldırma kararının Rum muhalefeti ile iktidarı arasında yeni bir cephe açtığını, iki tarafın Rusya için birbirine girdiğini yazdı.Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, ABD’nin silah ambargosuyla ilgili kararıyla “çok küçük bir adım” attığını belirterek, bunu neyin karşılığında yaptığının sorgulanması gerektiğine dikkat çekerek, Rum yönetiminin bu karar için “zafer naraları atmasının” anlamsız olduğunu kaydetti.Kiprianu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın karara atıf yapan iki müsteşarının da, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçisinin de Rum yönetimine Rusya Federasyonu ile ilişkilerini bozmasını, Rus savaş gemilerinin Rum limanlarına demirlemesine izin vermemesini şart koştuğuna dikkat çekti.Rum yönetiminin ABD’nin kararının zamanlamasının Türkiye’ye güçlü bir mesaj verdiği değerlendirmesinden de rahatsızlık belirten Kiprianu ABD’nin, Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Garber’in, kararın Türkiye ile ilgisi olmadığını açıkça belirttiğini hatırlattı, şunları söyledi:“Dışişleri Bakanı ve Anastasiadis hükümetiyle DİSİ’ye, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha birkaç gün önce Erdoğan’ı uluslararası satranç tahtasındaki önemli oyuncu olarak nitelediğini hatırlatırımKara para aklama konusunda pozisyonumuz nettir. İster Rus, ister Amerikan, başka milletten her kim olursa olsun kovalamalıyız ancak ABD, silah ambargosunun kaldırılması yönünde attıkları çok küçük bir adıma karşılık Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizi bozmamızı istiyor”Rum Sözcü Kiriakos Kusios ise, Kiprianu’nun ABD ile ilişkilerinin yükselmesinin Rusya ile ilişkilerin aleyhine olduğu değerlendirmesini cevaplarken, Rusya Dışişleri Bakanı Sekrgei Lavrov’un 8 Eylül’de Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini hatırlatarak “Sayın Kiprianu da, AKEL de cevaplarını alacaklar, yorum yok” dedi.Haravgi, Rus Büyükelçi Osadchiy ve AKEL Genel Sekreteri Kiparianu’nun tepkilerini “Ambargonun Kaldırılması Konusunda Soğuk Savaş Dönemi ‘Deniz Savaşı’” başlığıyla aktardı.(ŞA/FEZ)

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