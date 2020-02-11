Moskova-Larnaka uçağındaki Çinli kadının koronavirüsü taşımadığı belirtildi



Alithia gazetesi “Alarm Sona Erdi” başlıklı haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün gece geç saatlerde yapılan açıklamada, tedavi altına alınan kadından alınan bütün numunelerin sonucunun Koronavirüsüyle ilgili olarak negatif çıktığı ve kadının virüs taşıyıcısı olmadığının belirtildiğini yazdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, klinik durumu iyileşme gösteren hastanın, önlem amaçlı olarak tedavi görmeye devam edeceği de belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın uçakta bulunan tüm yolcuların iletişim bilgilerini kayda geçirdiği ve yolcuların önümüzdeki 14 gün için almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirildikleri de kaydedildi.

GÜNEY’DE ÇOCUKLARDA RSV VİRÜSÜ



Öte yandan Rum gazeteleri, Güney Kıbrıs’ta, son günlerde, çocuklarda RSV virüsünün artış gösterdiğini yazdılar.Şu an Güney Kıbrıs’ta RSV virüsü taşıyan 33 vaka bulunduğunu ve bunlardan 12’sinin Makarios Hastanesinde tedavi görmekte olan 1 yaş altı bebeklerden oluştuğunu yazan Politis gazetesi, Makarios Hastanesinin, artış göstermekte olan diğer mevsimsel enfeksiyonlarla da bağlantılı olarak, son 15 gündür aşırı kalabalık olduğunu belirtti.Gazeteye göre Makarios Hastanesi Pediatri Kliniği Müdürü Avraam İlia gazeteye açıklamasında, şu an endişe etmeyi gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, en geç iki hafta içerisinde vakaların sakinleyeceğini ve bunun yeni bir virüs olmadığını ifade etti.