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Molnupiravir Güney Kıbrıs'a geliyor

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA), pandeminin yayılması ve can kaybının artması nedeniyle ABD merkezli ilaç üreticisi, “Merck” ilaç firması tarafından geliştirilen ve “Molnupiravir” adını verdiği hapın kullanılması yönünde Avrupa ülkelerine salık vermesinin ardından bu hapın, Aralık ayında Güney Kıbrıs’a gelmesinin beklendiği bildirildi.

23 Kasım 2021 Salı 11:30
Molnupiravir Güney Kıbrıs'a geliyor

Alithia gazetesi, Avrupa Birliği’nin, “Merck” tarafından geliştirilen koronavirüs hapına henüz onay vermemesine rağmen Avrupa İlaç Ajansı’nın, AB üyesi ülkelere, bu hapı kullanması tavsiyesinde bulunduğunu yazdı.

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Habere göre Farmakoloji Dairesi Müdürü Elena Panayotopulu, Devlet Radyo ve Televizyonu’na (RIK) yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın, Merck hapına, Aralık ayının son günlerinde, yeterli miktarda sahip olacağını ifade etti.

Yine acil bir tavsiye şeklinde Pfizer’in hapının da beklendiğini söyleyen Panayotopulu, Merck’in geliştirdiği hapla ilgili yüzde 50 etkinlik gösteren klinik deneyler yapıldığını, buna karşın hamile ve emziren annelerde ciddi kontrendikasyonların (bir ilaç ya da tedavinin kullanılmaması gereken durumlar) bulunduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 23.11.2021 12:42
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