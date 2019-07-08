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Mitsotakis’in seçilmesi “Kıbrıs sorunu için zafer”

Mitsotakis’in seçilmesi “Kıbrıs sorunu için zafer”

08 Temmuz 2019 Pazartesi 07:08
Mitsotakis’in seçilmesi “Kıbrıs sorunu için zafer”

Yunanistan’da dün gerçekleştirilen erken seçimden Yeni Demokrasi (ND) partisinin ezici çoğunlukla çıkması Rum basınında manşetlerde yer aldı. Kiriakos Mitsotakis’i ilk tebrik eden yabancı devlet başkanının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olması ve Mitsotakis’in yaptığı teşekkür konuşması da bugünkü gazetelerde yer aldı.

Politis “Rahat Galibiyetle Kıbrıs Sorunu İçin Zafer.. Siriza Güçlü, Muhalefet Banklarına Dönüyor… ND İçin Perspektif Büyük… Halk Hrisi Avgi’yi (Altın Şafak) Çıkardı Elliniki Lisi’yi (Helen Çözümü) Koydu.. Erdoğan HerkesiGeçti ve Zaferinden Dolayı Mitsotakis’i İlk Tebrik Eden Oldu” başlık ve spotlarını kullandı.

Gazete, iç sayfalarında detaylandırdığı haberinde, başlığında kullandığı “Kıbrıs sorunu için zafer” ifadesinin gerekçesini izah etmedi ancak Mitsotakis’in, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, propaganda döneminde verdiği bütün vaatlerini yerine getireceği vurgusunu öne çıkardı.

Gazete, ABD’de bulunan DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dönüş yolunda Atina’ya uğradığını, Mitsotakis’in ofisine giderek, sandık çıkış sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, “Yunanistan ve Güney Kıbrıs açısından büyük zafer” için Mitsotakis’i tebrik ettiğini yazdı.

Haberde, Yeni Demokrasi’nin (ND) açık ara önde tamamladığı seçimde Aleksis Çipras’ın partisi Siriza’nın, beklenenin aksine siyaset sahnesinden silinmeyip, yüzde 30 psikolojik barajını tutturarak muhalefet partisi olması, radikal partilerden “Hrisi Avgi”nin (Altın Şafak) meclis dışında kalması, onun yerine “Elliniki Lisi”nin (Yunan Çözümü) meclise girmesi öne çıkarıldı.

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Maskeli bir grubun, sandık çıkış sonuçlarının açıklanmasının ardından Eksarhia bölgesinde üç ayrı seçim merkezini basıp, göz yaşartıcı attıktan sonra sandık çaldığı belirtildi. Bu nedenle bu bölgede seçimin önümüzdeki Pazar günü tekrarlanacağı kaydedildi.

Fileleftheros “Gür Sağa Dönüş… Yunanistan’daki Dünkü Seçimden Yeni Demokrasi’nin Tek Başına Hükümeti Çıktı… Kiriakos Mitsotakis Bugün Yemin Edecek” başlıklı manşet haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Mitsotakis’i telefonla arayarak kutladığını yazdı.

Habere göre, Anastasiadis ile Mitsotakis bu görüşmede,  Kiriakos Mitsotakis’in başbakan olarak ilk ziyaretini önümüzdeki on gün içerisinde Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmesi konusunda mutabakat sağlandı.  

Alithia manşet haberini “Tarihi (Ve Temiz) Zafer… Yunanistan Yeni Bir döneme Girdi… Yeni Demokrasi Güçlü (tek parti) Hükümet Kuruyor… (Çipras) Mağlup Ama Hayatta… (Mitsotakis) Galip ve Güçlü” başlığıyla aktardı.

Haravgi (ikinci manşet) “Yeni Demokrasi Galip Siriza da Oyunu (beklenenden) Yükseltti” başlığını attı.

Son Güncelleme: 08.07.2019 10:25
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