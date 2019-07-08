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Mitsotakis Resmen Yunanistan’ın Yeni Başbakanı

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Yunanistan’da dün gerçekleştirilen erken seçimin galibi olan Yeni Demokrasi partisinin başkanı Kiriakos Mitsotakis, bugün öğlen saatlerinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile Atina Başpiskoposu İreronimos’un huzurunda yemin ederek, resmen Yunanistan Başbakanı oldu.

Mitsotakis Resmen Yunanistan’ın Yeni Başbakanı

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Yunanistan’da dün gerçekleştirilen erken seçimin galibi olan Yeni Demokrasi partisinin başkanı Kiriakos Mitsotakis, bugün öğlen saatlerinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile Atina Başpiskoposu İreronimos’un huzurunda yemin ederek, resmen Yunanistan Başbakanı oldu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:02
Mitsotakis Resmen Yunanistan’ın Yeni Başbakanı

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Yunanistan’da dün gerçekleştirilen erken seçimin galibi olan Yeni Demokrasi partisinin başkanı Kiriakos Mitsotakis, bugün öğlen saatlerinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile Atina Başpiskoposu İreronimos’un huzurunda yemin ederek, resmen Yunanistan Başbakanı oldu.

Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Rum haber kaynakları, Mitsotakis’in Başkanlık Sarayında düzenlenen yemin töreninin ardından görev devir-teslimi için Başbakanlığa gittiğini ve orada Yunanistan Başbakanlığına veda eden Aleksis Çipras tarafından karşılandığını bildirdiler.

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Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un Mitsotakis’e yeni hükümeti kurma görevini verdiği ve yeni hükümetinin oluşumunun akşam 18.00-19.00 saatlerinde açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in ilk resmi ziyaretini 10 gün içerisinde Güney Kıbrıs’a yapması bekleniyor.

(İY/HA)

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